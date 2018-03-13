國旅去年創5年新低 賀陳旦促發揮特色 別再蓋天空步道和高跟鞋教堂

中寮龍鳳瀑布空中步道，在天空步道熱潮過後遊客數也逐漸稀落。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
嘉義縣布袋鎮海景公園內的高跟鞋教堂，是熱門景點，許多人喜歡來打卡。（本報資料照片）

去年國旅人數推估為1.83億人次，是近5年來人次最少的一年。交通部長賀陳旦昨表示，國旅人數的確呈現下降趨勢，國民旅遊市場有改善空間，但他認為不應重複建置像高跟鞋教堂、透明天空步道等相似景點。

觀光局長周永暉也表示，天空步道雖吸引一時的人潮，不過會擋住天際線視野，可能破壞自然景觀。高跟鞋教堂則缺乏地方文化，未來不希望用這種方式來行銷地方觀光；且時間久了新鮮感消失，不見得能再吸引更多旅客，應該要發展地方獨具的特色景物較為理想。

關於國旅人數下降幅度或分布情形，賀陳旦表示，目前掌握的資料並沒有很完整，統計方法尚難反應國人實際參與國旅的行為。即使透過旅遊區門票、停車場、旅館住宿等，仍很難確認國旅人次，目前仍在深入調查。不過賀陳旦認為，國旅卡現在已放寬使用，加上電子票證適用範圍愈來愈普及、行動支付也發達，都有助於刺激國旅市場，現在發展的在地旅遊也很有特色，因此仍對未來國旅人次與產值的提升有信心。

周永暉則強調，雖然去年國旅人數推估僅1.83億人次，不過以產值來看，2016年為新台幣3971億元，去年增加到4001億元，雖然人次減少，但消費產值卻增加，可感受到民眾在旅遊景點停留的時間較長，消費金額也較多。

周永暉說，今年針對國旅有四大策略，首先是「區域化旅遊」，不要只設定一個景點，應該擴大周遭景點的旅遊特色。其次為「活動大型化」，即安排大型活動，如燈會、運動賽事等來吸引人潮。第三是「資訊智慧化：好玩卡」，將會強化觀光局發行的好玩卡，可玩遍全台灣。最後則是「優惠化行程」，即推廣優惠行程、開發套票遊程等，用包裝式的優惠提供民眾選購。

(中國時報)

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