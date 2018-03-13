地方心聲 結合產業完善配套 對抗衰退潮

2018年03月13日 04:11 中國時報 社會地方中心／連線報導

旅遊市場萎縮，是否衝擊到全台四處興建的天空步道？嘉義縣副縣長吳芳銘指出，觀光建設會走入衰退期，多半和設施本身缺乏旅遊群聚效應有關，如配套措施或周邊產業完善，不一定會淪為蚊子設施；屏東縣政府觀光傳播處長黃建嘉也認為，若在不破壞生態及有相關旅遊配套的前提下，能吸引人潮，又能穩定增加地方觀光收入，又何嘗不可？

高雄崗山之眼天空步道今年春節前開放營運迄今僅1個月，景點周邊設置的接駁車據點，每逢假日可見大排長龍的人潮，但崗山之眼仍處新鮮期，需過了「賞味期限」，才能見真章。高市觀光局表示，有些地點的特性確實適合蓋空中步道、纜車，建議交通部不要一概禁止，應放給地方政府依各自特色創造吸引遊客的景點。

屏東山川琉璃吊橋2015年底啟用後，成為屏東最熱門的景點之一，去年每月仍有近6萬人次參訪，吊橋沒變成「蛋塔橋」或「蚊子橋」，最大原因就是與屏科大森林系教授陳美惠合作，串聯周邊部落開發多條遊程，讓在地居民成為解說員，甚至成立勞動合作社，把餅做大，讓吊橋不只是單一景點。

嘉義縣梅山鄉的太平雲梯橫跨太平山與龜山間，去年9月開放，是目前距離最長、海拔最高景觀吊橋。如今觀光人潮較去年剛開幕稍稍衰退，但仍維持8成水準。

雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能指出，布袋高跟鞋教堂目前假日平均遊客人次維持在1萬人左右，雖無法跟全盛時期比，但遊客量穩定，且配套推出夜間光雕秀後，周末晚間仍吸引上千名遊客停留賞燈，他強調雲嘉南管理處近期已不打算推出類似大型建設，盡量維持高跟鞋的旅遊熱度。

南投縣長林明溱表示，南投縣興建天空步道，都是率全台之先，獲民眾熱烈回響，投資金額都已回收，未來縣內不會再建天空步道。

信義鄉公所於2014年將位在自強村與愛國村交界處，刺蔥林溪與坪瀨溪匯流點的福德吊橋改裝為玻璃橋面，整合周邊景點打造「坪瀨‧琉璃光之橋健行園區」，引發觀光熱潮，3年多來已吸引超過60萬人次遊客，採上網預約總量管制，遊客數仍維持假日上千、非假日500、600人的水準。

(中國時報)