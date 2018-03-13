色法官輕判 不符社會期待

法官性騷擾案爭議事項與相關當事人說法

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中國時報
／台北報導

前台北高等行政法院法官陳鴻斌因性騷女助理，原本被免除法官職務，沒想到再審獲輕判改罰款，判決出爐5天後，司法院終於作出回應，祕書長呂太郎坦言，判決結果不符社會期待，法官的言行應該有更高的標準才對。經立委強力要求，呂太郎說，將敦請監察院檢視有無再審理由可以提出救濟。

立委質疑 官官相護

陳鴻斌再審改輕判一事引發社會譁然，立委不分藍綠昨天皆炮轟判決離譜。綠委周春米質疑，一般再審聲請何其困難，能通過聲請的案子屈指可數，這案件明顯有官官相護的嫌疑，她指控，整個再審可用「隻手遮天」來形容。

立委黃國昌問呂太郎對這個案件判決認不認同，呂表示他不評論個案，但這樣的結果，不只社會團體以及個人表達不認同，在法官內部也有非常多人不認同，這樣結果不符合社會期待，也與司法院要求法官言行應以更高標準謹慎從事不符。

幫找男友 竟算悔意

藍委吳志揚諷刺，全球都在重視女權、反性騷的時候，我國的法院卻在三八婦女節送給大家這樣的「禮物」，要大家怎麼對司法有信心？他質疑，該案在職務法庭時，法官以陳鴻斌「後來有幫女助理找男友」，說陳有悔意為由改輕判，是很可笑的理由。

吳志揚質疑，這麼薄弱的理由就可以再審翻案，老百姓怎麼服氣？他問呂太郎這件案子還有什麼方式救濟？呂太郎表示，當事人還是可以聲請再審。可是所謂的「當事人」是指被懲戒的法官，或是監察院，還要由分到再審案的職務法庭做評議。

呂太郎也指出，將敦請監察院檢視是否有提起再審的理由。他也提到，3月即將召開的司法院性平委員會，會把性別平權議題列為重點，提高法官性平教育。

輕率翻案 隻手遮天

至於合議庭陪席法官、高等法院庭長謝靜慧因無法接受結果，請辭職務法庭法官一事。呂太郎則表示，他會直接與謝溝通、慰留，請她不要辭職。

(中國時報)

色法官輕判案掀風暴 監委將提再… 法官挨批 遇性平大腦就失智

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