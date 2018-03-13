法官挨批 遇性平大腦就失智

2018年03月13日 04:11 中國時報 林偉信 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

前法官陳鴻斌性騷案再審獲輕判引發爭議；立委們批評，司法院職務法庭的判決是「價值倒退」，綠委劉世芳批法官不該當「喪屍」，碰到性平問題，大腦就失智，甚至用膝蓋做決定；綠委周春米直言，判決的法官明顯忽略上對下、男對女的侵害，卻用減縮事實來合理化判決結果，相當遺憾。

綠委周春米、尤美女、李麗芬、余宛如、劉世芳及鍾孔炤昨舉行「司法#MeToo」記者會，提出強烈批評。周春米說，免職與罰薪200萬，不是只有處分輕重的問題，更顯現司法院忽略性別職場意識，甚至是大倒退的判決。她怒批，法院原是維護正義的最後一道防線，但法庭環境卻如此惡劣，甚至官官相護。

李麗芬指出，教師若涉及性騷擾，依法一律解聘，沒辦法再回學校任職，但陳鴻斌卻可聲請再審，又獲輕判，明顯是「價值退步的判決」，認為法官的性別意識有待加強。

尤美女說，婦女節時曾有外媒問她，世界各國都發起「#MeToo」遊行，為何台灣沒有？她回答台灣的婦女運動已經30餘年，婦女已經比較平等，沒想到卻有性騷擾案遭到輕判。她呼籲，司法院的職務法庭應盡速調整性別比例，讓女性的比例不得低於1/2，並檢討性別課程。

12日另有多起抗議活動，社會民主黨成員陳又新律師等人到司法院前抗議，舉著「官官相護、沙豬現形」、「自律無能、司改成空」標語，痛批改判陳鴻斌罰款的法官們「把民眾當白痴」。陳又新表示，整起事件就是陳鴻斌對女助理的不當追求，他已婚了卻這樣對待女助理，以後民眾都可以來個「短暫的擁抱」嗎？

同時間，民間司改會到監察院前召開記者會，向監察委員遞出陳訴書，說明職務法庭的再審判決在程序以及實體上的違法不當，訴請監察委員對本案提起「再審」，呼籲立法院修正《法官法》相關規定，避免類似情形一再發生。執行長陳雨凡表示，職務法庭再審的判決是對人民宣示「法官利用權勢對助理做出騷擾行為是小事，罰款就足夠」，令人無法接受。

法官協會也發出聲明，反對在職場上利用職務關係對部屬為任何形式的騷擾，或違反對方意願，要求配合與工作無關的行為，並且認為法官職司審判、臧否他人，行為應更為自律，於基於個人行為道德操守或職場倫理所應遵循之行為規範，都不應有模糊曖昧的空間。由於聲明稿中，未對法官性騷判決具體批判，反遭網友諷刺官官相護。

(中國時報)