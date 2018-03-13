新聞透視－法官曲解事實 判決難以服眾

2018年03月13日 04:11 中國時報 林偉信

法官是人不是神，但卻如神一般行使神聖的審判工作，因此，在道德及法律上要給予超乎一般人的要求；資深的男法官私下對女助理索吻，阻擋大門不讓她離去，試問這種惡行不該嚴厲究責嗎？法官同僚官官相護、曲解事實，還拿審判獨立做擋箭牌，這種判決不僅難服眾，更阻礙司法進步。

將陳鴻斌輕判的承審法官陳志祥，昨對外界說了許多理由，一副捍衛司法獨立的態勢，但辯解卻對事實越描越黑，他把陳鴻斌對女助理的非禮、輕薄行為，解讀成試圖發展婚外情未遂、兩情相悅，親吻女助理的行為因沒親到，也不需受重懲，陳志祥法官的神邏輯讓人無法理解。

陳志祥大聲疾呼依法審判、不隨著輿論風向作出判決，這樣的風骨當然須給予肯定，但硬把黑的說成白的，色法官「豬哥」行為被合理化成求愛，錯誤堆疊事實後再翻法條「救」法官同事，這樣論理過程，背離依法審判的基本要求。

陳志祥所言「法官是人也會犯錯」，這是句實話，但法官踩了紅線卻獲得輕縱，未來法官的判決要如何讓人民信服？基於法官的神聖職責，法官必須嚴以自律，唯有法官自己嚴守性別平權的要求，才能在爾後的性騷擾案件中作出妥適的裁判，這絕對是無法討價還價的堅持。

陳鴻斌性騷擾案的再審判決，已觸動許多司法人隱忍多年的痛與怒火，或許早年老一輩的司法官們對女下屬或女同事，不當肢體碰觸或開黃腔習以為常，但在全球「#MeToo」運動風起雲湧的當下，職務法庭竟還認為陳的行為是件「小事」，輕罰即可，還真是令人驚奇。

女庭長謝靜慧辭去職務法庭法官，是對台灣司法體系長期沉淪無言的抗議，這種同期罩著同期、法官挺法官的和稀泥文化若再不改革，司法判決怎能得到人民信賴。

監察院已決定對此「奇案」提出再審，期盼未來職務法庭可依法審理予以准駁，作成妥適裁判。如何亡羊補牢、挽救面臨崩盤的司法信任，全民都在看。

(中國時報)