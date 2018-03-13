再審認定非性騷 是「兩情相悅」

法官陳志祥受訪談及涉性騷女助理的前法官陳鴻斌改判議題。（Hit Fm《蔻蔻早餐》製作單位提供）

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中國時報
／台北報導

將陳鴻斌輕判罰款的職務法庭法官、基隆地院審判長陳志祥，12日接受電台主持人訪問，他仍認為判決沒有問題，因為陳鴻斌只是試圖發展婚外情，並非利用職權、也非性騷擾，從證據看，2人也是「兩情相悅…」依罪刑相當原則，不須免除陳的法官職務。畢竟「法官也是人會犯錯」

陳志祥前年帶頭「反許宗力」，他提出23位法官連署聲明，質疑台大法律系教授許宗力獲總統提名「再任」大法官，並任司法院長有適憲爭議，當時他義憤填膺斥責許宗力再任大法官是惡例、違憲，如今自己惹上輕縱色法官的爭議，他決定透過媒體說分明。

陳志祥在節目中表示，整起案件「根本不是性騷擾」，經他閱讀相關卷證資料發現，原判決認定事實有誤，原本認定陳鴻斌有8件錯誤行為，經他重新認定後僅成立3件，依「罪刑相當原則」須再衡量對陳鴻斌的處分，沒必要剝奪其法官身分。

陳志祥說，憲法有比例原則、刑法有罪刑相當原則，法官逾越分寸要受罰，但陳鴻斌並沒利用職權，也非性騷擾，法官是人也會犯錯，犯輕錯給予輕度懲罰，犯重罪給予重度懲罰，這樣也符合罪刑相當原則。

他解釋，陳鴻斌是「試圖發展婚外情」但未成功，情節沒嚴重到必須剝奪法官身分，如果要迎合社會輿論的話，就維持原判決讓其免職，他也不用勞累寫判決書。他強調「法官可貴之處，就是不用迎合輿論，要迎合的話，就不必設法官，輿論審判就好了。

陳志祥表示，審理陳鴻斌再審案時無法考慮到後來的問題，他知道這樣判會被罵，但罵是不同角度思維，他表示尊重，但判決必須罪刑相當、符合憲法比例原則。至於合議庭成員的謝靜慧法官請辭一事，他則不願多加評論。

對於陳志祥的解釋，台大教授李茂生在臉書批評，撇開個案不談，陳志祥的話句句擲地有聲，但配上職務法庭所認識的事實後，就會發覺根本看不懂或沒看性別工作平等法；如果處罰原因是企圖通姦未遂，只要男法官未婚、女法助也未婚，即是法所允許的，那大家一起來做合法「交友企圖未遂」。

(中國時報)

新聞透視－法官曲解事實 判決難… 陳鴻斌若恢復原職 每月坐領17萬

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