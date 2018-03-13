陳鴻斌若恢復原職 每月坐領17萬

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中國時報
／台北報導

原本被判免除法官職務改任司法事務官退休的陳鴻斌，為何用盡「洪荒之力」提再審討回法官職務？不外乎是為了未來的月退金，因為翻案成功恢復法官身分，可以月領17萬多元高薪，否則只能月領8萬多元，差很大。

依司法院人事資料核算，以陳鴻斌的年資，如果以司法事務官身分退休，每月可領退休金6萬8797元，加上退休金公保優存月領1萬4124元，總計月退金是8萬2921元，但若以法官職務退休，可多領退養金8萬8919元，月領17萬7380元，多1倍多。

「法官改革司法連線」批評，陳鴻斌原被職務法庭判處免除法官職務，但再審改判只罰薪1年薪水約216萬元，仍然保留法官身分，陳的每月退休金也加倍變成近18萬，等於只要1年的時間就能打平職務法庭對他的罰款。

該連線更指出，每個工作職場都該是沒有性騷擾的友善環境，但陳鴻斌的行為明顯違反法官倫理規範，不顧法官形象和自己的已婚身分，對助理展開不當追求，應該予以究責嚴懲，但再審輕判的結果令人憤怒也極度痛心。

「法官改革司法連線」並在臉書發文指出，陳鴻斌向女助理索吻，並擋住辦公室大門阻擋助理去路，等到女方大聲提出異議後才放人，相信絕大多數自律的法官，都不願和這種法官當同事。

(中國時報)

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