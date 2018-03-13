汪洋掌政協 落實習對台精神

2018年03月13日 04:11 中國時報 羅印冲 、 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

汪洋小檔案

大陸全國政協13屆一次會議昨舉行主席團第二次會議，審議通過政協13屆全國委員會主席、副主席、祕書長、常務委員建議人選名單。政協系統人士昨表示，按中共慣例，排名第四的中央政治局常委汪洋將於14日下午獲選為全國政協主席，汪洋在中共十九大後，已成為中央對台工作領導小組副組長，將來汪洋重任之一，就是落實總書記習近平的對台精神。

劉奇葆可能接副主席

全國政協13屆一次會議2日就舉行了主席團第一次會議，當時審議通過了主席團常務主席名單包括張慶黎、劉奇葆、帕巴拉‧格列朗傑、董建華、萬鋼、何厚鏵、盧展工、王正偉、馬飆、陳曉光、梁振英等人。其中最受關注的是十九大未能連任政治局委員的中宣部前部長劉奇葆，預料他有機會擔任全國政協副主席。

政協13屆全國委員會主席、副主席、祕書長、常務委員，將於14日下午三時選出，全國政協主席，毫無懸念將由汪洋出任，他已是中央對台工作領導小組的副組長，也就是中共對台工作的二把手。

全國政協系統人士昨受訪指出，汪洋曾任廣東省委書記，廣東東莞、深圳等地向來是台商重鎮，因此熟悉台商和兩岸議題，算是大陸「知台派」官員；此外，汪洋在副總理任內，曾負責中美經濟安全對話，對美國和美中台三邊關係的角力也知之甚詳。

調整人事推惠台細則

不過，該人士強調，中共對台大政方針仍是總書記定調，政協主席作為對台工作的二把手，重點還是在徹底落實習近平的對台精神，只不過在做法上可能會有些創新或彈性，但絕不會偏離習核心的大方向。

至於汪洋上任後首要之務，該人士評估，首先是對台人事調整，提升對台工作的能量和完善布局；其次是深化對台調研工作，包括對大陸台商和台胞的深入了解；第三則是細化惠台31條具體措施，爭取年內推出施行細則。

(中國時報)