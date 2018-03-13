兩會觀察－新對台團隊成形 圍堵民進黨聯美拉日路線

2018年03月13日 04:11 中國時報 陳柏廷

中共政治局常委汪洋出任大陸全國政協主席後，可望正式分管對台事務。除汪洋外，劉結一將接掌國台辦，張志軍轉任人大推動對台法制工作，戴秉國、楊明杰等扮演對台智庫角色；大陸新一輪的對台工作要角，清一色都有成熟涉外經歷和研究背景，除將重挫蔡政府「聯美拉日抗陸」外交路線，也將嚴重壓縮台灣國際空間。

大陸在全國兩會後將組建新的中共中央對台工作領導小組，由習近平擔任組長、汪洋將出任副組長。算上可望出任國台辦主任的劉結一，及轉任人大代表的張志軍，從過往經歷來看，幾位對台工作要角堪稱「知美又知台」。

汪洋2012年擔任副總理後，分管經貿事務，多次參與「中美戰略與經濟對話」，去年更首次參與中美「全面經濟對話」；而在廣東省委書記任內，汪洋與台商交情好，更曾仔細鑽研台灣經濟發展模式，分管涉台「駕輕就熟」。

可望升任國台辦主任一職的劉結一，長期在大陸外交系統歷練，曾是大陸常駐聯合國代表，不只擅長與美、日打交道，在聯合國上舌戰群雄捍衛一中的姿態，更令外界印象深刻。

同樣出自「外交系統」的張志軍，在轉任人大系統後，或將循前外交部長李肇星模式，轉任人大後進入人大常委會，屆時將有機會持續在涉台事務上發力，甚至進一步推動對台法制化的工作。

此外，在涉台相關智庫部署上，中共統戰部指導的全國台研會，由主管外事的前國務委員戴秉國出任會長，而中國社科院台研所所長一職，在去年2月時，由具有中美關係和軍控專業背景的楊明杰出任。

綜觀上述對台工作的人事布局，凸顯北京當局處理台灣問題上，不再侷限在兩岸視角，而是將格局提升至全球戰略高度；進一步把涉台問題與陸美、陸日等國際區域情勢高度連動。

無庸置疑，隨著兩會後大陸這群知美又知台的涉台要角陸續到位後，民進黨當局的「聯美拉日抗陸」的如意算盤，恐怕將會越來越行不通。

(中國時報)