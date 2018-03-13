習任期延長 對台短多長空

大陸全國人大11日通過憲法修正案，最新修正版《中華人民共和國憲法》12日馬上在北京王府井書店上架。圖為讀者翻閱最新修正版的大陸憲法。（中新社）

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中國時報
／台北報導
大陸全國人大通過修憲，取消國家主席任期限制，成中外矚目焦點。圖為北京街頭張貼大型的習近平宣傳海報。（法新社）

針對大陸修憲刪除國家主席連任限制，前海基會副董事長高孔廉昨表示，大陸國家主席習近平延長任期對台灣「短多長空」，延長任期後的習近平不會太迫切要解決兩岸問題，但大陸快速發展，未來會更有自信。他還說，在大陸總體發展向好的情況下，台灣有些人仍抱持大陸可能會崩潰的想法，「有些不切實際」。

高孔廉12日接受廣播節目專訪表示，有人說習近平「知台」，但知台與友台不能畫上等號，從他去年在中共十九大講話可以看出隱含「統一時間表」。習近平對於中華民族偉大復興有著強烈使命感，這其中包括祖國統一。

高孔廉認為，習近平若還有任期限制，會迫使他在第二任結束的2023年處理兩岸問題，這次修憲取消任期限制，對台灣來說是「鬆了一口氣」。

他說，習近平任期延長對台灣「短多長空」，長期來看，中國大陸各方面實力不斷增強，在國際間愈來愈有影響力，再加上台灣發展又停滯，陸方對兩岸關係因此有相當的自信，認為時間站在他們那邊。

高孔廉表示，不過台灣也有些人認為時間站在台灣這邊，其根據是西方的「中國崩潰論」，認為大陸發展到一定程度，人民對於民主自由的要求會讓大陸內部發生變化。

他說，大陸至今政權穩固，即使貧富仍有較大差距，依舊沒有發生社會動亂。台灣有些人仍抱持這種想法，有些不切實際。

此外，談到惠台31條措施，高孔廉表示，其政策目的是促進兩岸經濟文化社會融合，最後結果可能掏空台灣產業、人才和資本市場。政府應該協助解決土地、人才、水電等五缺問題，改善企業投資環境，把人才留下來。

他說，民進黨把「台獨」、「廢核」當作神主牌，前者根本不可行，後者造成停電、空汙等問題，「應該把這兩個神主牌都丟掉，好好發展經濟才是正道。」

(中國時報)

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