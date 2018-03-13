環時指修憲是發展所需 不必對比西方

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中國時報
／北京報導

大陸修憲取消「國家主席任期制」，議題持續延燒。大陸《環球時報》昨發表社評表示，西方有些激進輿論，熱中拿大陸修憲與西方政治體制「對比」，這無非是譁眾取寵。當前大陸改革面臨諸多挑戰，憲法就必須與時俱進；修憲完全是依據大陸發展內在需求來推動。

《環時》社評指出，儘管西方不少輿論認為修憲是大陸內部事務，應由大陸自己決定。但也有一些西方人表現激進，熱中拿大陸的修憲與西方政治體制「對表」；這類表演的目的更像是要吸引眼球。

社評直言，大陸改革走到這一步面臨著內外諸多重大挑戰，需要憲法與時俱進地進行修改。目前全世界的主要國家紛紛調動自己的政治資源，強化國家決策能力。大陸做出修憲，也是來自大陸發展內在需要的推動。

社評強調，改革開放後，大陸堅定走上中國特色社會主義道路，把國家推向世界第二大經濟體；實踐證明，大陸獨立政治思維的能力有多強大，是大陸接下來走多快、行多穩的關鍵。

該文章稱，這些年大陸人民看盡不同國家的興衰，還有民族命運的跌宕，尤其注意到有西方國家背書的那套體制用到發展中國家時紛紛走樣，生出各種驚人的「惡之花」。「一些西方人搞不懂中國民意的基本邏輯，卻總想要指手畫腳」。

文章批評，大陸當下面對的重大問題幾乎都是獨特的，主要現象很多是西方政治學解釋不了的，大陸要想繼續成功下去，必須依靠自己的智慧建構解決方案。大陸的做法好不好，只能看它對中國時代使命的對應和促進程度，通過對實際效果的全面科學評估來確定。

(中國時報)

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