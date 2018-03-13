2018年03月13日 04:11 中國時報 藍孝威 、林勁傑／綜合報導 、林勁傑／綜合報導

大陸國家主席習近平昨出席13屆全國人大1次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議時，就實施軍民融合發展戰略、加快國防和軍隊現代化建設提出要求。對照今年預算草案，大陸國防支出11069.51億人民幣，年增長8.1％，相較於2016年的7.6％、2017年7％增幅，軍費增幅加大。

據新華社報導，習近平在會議上發表重要講話，強調要加強國防科技創新，加快建設軍民融合創新體系，大力提高國防科技自主創新能力，加大先進科技成果轉化運用力度，推動解放軍建設向品質效能型和科技密集型轉變。

習近平要求，要密切關注世界軍事科技和武器裝備發展動向，突出抓好重點領域軍民科技協同創新，推動重大科技專案一體論證和實施，努力搶占科技創新戰略制高點。要強化開放共用觀念，堅決打破封閉壟斷，加強科技創新資源優化配置，挖掘全社會科技創新潛力。

隨著解放軍「大老虎」郭伯雄、徐才厚等人落馬，習近平強調，要加大依法治軍工作力度，強化法治信仰和法治思維，加快構建中國特色軍事法治體系，加快推動治軍方式根本性轉變。

此外，據央視新聞聯播畫面，習近平和解放軍與武警代表交流，提到退役軍人問題時，他表示，「不要讓英雄既流血又流淚，讓軍人受尊崇，是最基本的，這要保障。」

提到練兵問題，習近平說，「部隊還是要練，採取實戰化練兵，加強練兵力度，我們講的仗怎麼打就怎麼練，從上到下就怎麼練，士兵怎麼練，各軍兵種怎麼練，指揮官怎麼練，對強軍有好處。」

(中國時報)