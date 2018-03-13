國民黨新北還在喬 周錫瑋嗆黨中央

國民黨新北市長初選12日第二次協調，三方人馬在主委李乾龍（右二）帶領下，先禮後兵。（葉德正攝）

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中國時報
／綜合報導

國民黨新北市長初選12日三方陣營二度協調，會議中炮聲隆隆、場面火爆，金介壽批評黨部黑箱作業，周錫瑋更拍桌怒斥：「黨中央誰、還是哪個會議，決定3月底前提名新北市長？」歷經近3小時協商，達成提名時程延至4月8日、全民調部分「由黨中央決定」等共識；至於電視政見發表會、地方座談會如何舉辦「由黨中央協調」。

場面火爆 提名時程延

協調會議周、金2人親自到場，侯友宜仍委由辦公室主任謝政達與會，三方在會議前先禮後兵，握手致意。

金介壽質疑閉門會議是黑箱作業，「民選的主委是皇帝嗎？」協調會內容講一套、做一套。

周錫瑋會中質疑，候選人名單產生有「協調產生」、「徵召」或「初選」，初選包含黨員投票、黨員意見反映及選情評估等，除非參選人決議不辦理，沒有經協調就該辦理，「不是地方黨部說了算數」，他更拉高分貝要黨部說明：「黨中央誰、還是哪個會議，決定3月底前提名新北市長？」

多項議題 由中央協調

3小時會議結束後，金介壽、周錫瑋一前一後微笑走出會議室，對於記者有問必答，對會議結果似乎相當滿意。

李乾龍表示，本次會議針對4項議題討論，周、金2人希望依參選人資格審查結束的3月8日後1個月給他們衝刺，推遲到4月8日，侯友宜陣營雖希望照公告期程，但三方最後同意由中央決定。

「全民調」三方同意由黨中央黨擇3家業者辦理，至於細節，將邀請三方代表再會商。

三方協調 侯逆來順受

不過，「電視政見發表會」的部分，周、金堅持全國性的三場電視政見發表會，侯陣營認為採「桃園模式」各自錄影後交由有線電視系統播放，這交由中央協調。

另有關全市集會型政見發表會，周陣營要求10場，市黨部認為以大漢溪為界，溪北、溪南各辦3場即可；但謝政達認為，目前與民眾互動管道多，採桃園模式辦理即可，此部分也交中央協調。

國民黨組發會主委李哲華表示，既然參選人有共識，黨中央就來規畫，但他強調，地方黨部協調都依同一套辦法，所以黨中央不會再協調，會盡快確定後，交新北市黨部在4月8日前完成執行；是否舉辦全國電視政見發表會等，今天的協調會會做出決定。

(中國時報)

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