民進黨宜蘭鬧內訌 黨仍力挺陳歐珀

2018年03月13日 04:11 中國時報 胡健森 、 崔慈悌 ／綜合報導 ／綜合報導

民進黨籍宜蘭縣議長陳文昌等人12日北上黨中央提出聯合聲明，力阻黨提名立委陳歐珀參選宜蘭縣長，應再延後一個月，並將代理縣長陳金德納入觀察再擇優提名。對此陳歐珀表示，一切應遵照黨的初選規定及既定選務期程進行。陳金德則表示：沒有看法。黨中央強調，選對會14日建議中執會針對宜蘭縣長提名立委陳歐珀的時程不會改變。

地方反彈 要求緩徵召

民進黨14日將召開中執會，對外宣布高雄市、台南市、嘉義縣、宜蘭縣4縣市的縣市長選舉提名人，一直處於縣長參選人難產的宜蘭縣，原本選對會在9日開會討論後，決定建議中執會提名立委陳歐珀，昨天下午卻出現反彈聲音。

陳文昌和宜蘭市長江聰淵、五結鄉長簡松樹、縣議員張秋明、邱嘉進、張明華等人，昨下午突然前往中央黨部拜會祕書長洪耀福及選對會召集人林錫耀，希望黨中央暫緩提名。

據了解，洪耀福表示，選對會之前已經努力過，希望找出一位更強的人選，但是陳歐珀堅持要照黨內提名程序走，選對會也開會通過了，難再更動。

爭取時間 盼推陳金德

陳文昌等人表示，他們並不是要阻止提名陳歐珀，而是向黨中央表達憂心，並將地方意見傳達給黨中央，若此時提名陳歐珀，將難以整合各方，因此他們希望讓有意參選者有更多的時間去整合，若黨中央堅持要提名陳歐珀，那就要承擔起選戰成敗責任，並盡全力輔選。

其實陳文昌等人希望黨中央延後一個月的時間再提名並不難理解，因為陳金德內定以「先代理、後參選」模式接任代理縣長之後，「時間」一直是他最大的敵人。

尤其是陳金德正在密集進行一系列的「縣政開講」，地方各界反應相當熱烈。

而在12個鄉鎮市辦完之後，接著還有工商團體、農漁會系統，一旦黨中央同意延後一個月提名，屆時陳金德的支持度應會明顯提升，翻盤的可能性也就大增。

憂母雞效應 恐難發揮

此外，有黨內人士分析，年底這一戰牽動的不只是縣長選舉，一旦陳歐珀被提名為縣長參選人，勢必無法發揮母雞帶小雞效應，甚至黨內將亂成一團，恐怕連縣議員、鄉鎮市長選戰都會一塌糊塗，這是他們更擔心的問題。黨中央表示，不會應有人阻撓而改變，14日建議中執會提名陳歐珀。

(中國時報)