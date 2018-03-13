新聞透視－遊戲規則 黨中央要硬起來

2018年03月13日 04:11 中國時報 葉德正

國民黨新北市長協調歹戲拖棚，按理而言，黨中央制定選舉提名大方向，地方黨部負責細節與執行，如果全要黨中央決定，試問地方黨部的功能在哪裡？如果地方黨部無權決定，那為什麼要參選人協商呢？黨中央只想做好人，放任黨內同志競爭廝殺，只會親者痛仇者快。

周錫瑋、金介壽多次質疑市長提名未依《中國國民黨員參選公職提名辦法》辦理，反而根據《中國國民黨107年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名作業要點》，事實上，該要點本就是針對提名辦法不足彌補修正，且公告也送黨中央與內政部核備，適法性沒有問題。

黨中央既然授權地方黨部說明提名辦法的遊戲規則，如果參選人有疑義，辦法公布後就應提出異議，先把規則修改後再登記；反之，如果參加登記，就應遵守規則，這才是黨內民主的常態。

如今，參選人先登記後，協商時從初選時程到政見發表會全部翻盤，這就好比考生報考大學指考後，再要求更改考試時間、考試內容，甚至連考試科目都要改，不是笑話嗎？

此例一開，以後從總統、縣市首長到議員到里長選舉，只要1位參選人對公告有意見，就可以要求所有人協調，否則就要黨中央「踹共」，公告一改再改，還需要公告嗎？

國民黨輸到怕，新北市黨部更害怕藍營分裂讓六都最後一塊藍天變綠地，但協調不代表無限度退讓，主委也有黨員選舉民意基礎，更應被尊重。

黨主席吳敦義應該出面說清楚，捍衛遊戲規則，如果只想不沾鍋，試問，誰會願意遵守體制？

(中國時報)