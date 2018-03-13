綠禮讓徐定禎出戰徐耀昌

2018年03月13日 04:11 中國時報 陳慶居 、 崔慈悌 ／綜合報導 ／綜合報導

苗栗縣長選舉向來被綠營視為艱困選區，而人選遲未定案的民進黨12日有新發展，選對會邀集無黨籍的頭份市長徐定禎與行政院中辦副執行長吳宜臻協調後，初步決定比照台北市禮讓柯P模式由徐披戰袍，但尚待中執會確認。

苗栗百里侯選戰，若加上自行宣布參選的前縣議員徐廷琮，將是三「徐」鼎立的局勢。

吳宜臻表示，尊重黨中央選擇最有利苗栗選情的決定，但要求針對為何採禮讓策略，要有個能說服基層支持者的說法，否則不易鞏固票源。至於選對會委員提議、徐定禎附議由吳出任徐的競選總幹事，有助黨內和諧團結，她暫無明確答覆。

其實民進黨很早即鎖定徐定禎與吳宜臻，儘管黨內早傳出禮讓徐的可能性極高，然深耕多年且有選戰經驗的吳，強調在黨中央沒有確定人選前，從未停止備戰，加上徐為無黨籍，黨內也有雜音，因此一直未決定人選。

但國民黨去年底已徵召現任縣長徐耀昌爭取連任，令綠營基層頗為焦急。

民進黨祕書長洪耀福、選對會召集人林錫耀等人，12日上午邀集徐、吳2人北上協調，期早日定案，給支持者交代，也有了初步「共識」。

林錫耀表示，徐定禎雖為無黨籍，但與民進黨有長期合作、互信的基礎。從2000年陳水扁參選總統開始，不論是吳宜臻參選苗栗縣立委、苗栗縣長或蔡英文參選總統，歷次選舉皆以行動力挺；其妻楊士儀也是苗栗縣小英之友會會長，也是民進黨重要的夥伴。

徐耀昌表示，民進黨推誰參選他都不便評論，也尊重老友徐廷琮的決定，但可確定這將是政黨對決，只能全力以赴，強調他連任後，可銜接中、長程建設，最有利苗栗建設與發展。

(中國時報)