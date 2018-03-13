全面磁吸人才 政府應拿對策

2018年03月13日 04:11 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

針對教育部長潘文忠明確表示國內大學教師以專案或專職方式參與大陸國家重點發展計畫屬違法，大學校長說，政府一下子把話說死，讓國內大學失去一些機會，應該想出對台灣高教長遠發展最有利的辦法來因應比較好。

「關起門來，不見得對台灣最好。」台科大校長廖慶榮表示，政府一開始就說什麼都不行，這讓台灣失去許多機會，應該用開放的態度來思考此問題，召集相關單位討論出因應對策，看怎麼樣才對台灣高教最有利。

廖慶榮說，政府表面是鼓勵兩岸學交流，但實際上並不是這樣，像台科大跟大陸985工程的大學過去有來往，但這幾年互動變少了，因為兩岸關係的變化，花時間也不會有太多進展，所以現在台科大慢慢將重心轉到跟歐洲、日本及東南亞大學合作。

交大副校長陳信宏說，國內大學和大陸大學合作相當困難，大陸不是很尊重智慧財產權，幫他們建置實驗室讓他們變更強，台灣卻沒有受惠，這樣的合作無法進行。他認為，依現在的兩岸氣氛，國內大學應該都不會去參與大陸的惠台政策。

不過陳信宏表示，大陸的惠台政策可以吸引台灣一些大學教師提早退休轉去那邊工作。

實踐大學校長陳振貴指出，大陸的惠台政策，是要吸納台灣的年輕菁英去工作，對一些流浪教師或專案教師是有吸引力的。

(中國時報)