新聞透視－關起門防堵 走向世界說假的

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中國時報

大陸是經濟大國，現在開大門要讓台灣的大學及教師前往發展，但我政府卻說不行，這種防堵恐怕難得到效果，還會讓台灣人才外流更嚴重。我們的教育總是鼓勵年輕人要勇敢出去闖，但面對大陸時，政府卻這麼怯弱，執政團隊的官員應該再教育。

過去台灣可以創造經濟奇蹟，是因為有一些創業家拿著007手提箱就在世界各地闖蕩，他們連英語都不流利，就可以接外國人的生意，甚至前進風險最高的國家或地區，以獲取最大的利益。

大陸現在是僅次於美國的全世界第二大經濟體，充滿了機會，他們最近提出惠台措施，台灣人何需懼怕，做好評估後就放開心胸前往闖蕩，必能有收穫。不過看現在的政府，對大陸崛起充滿畏懼，只會採取守勢，教育人民要走向世界都是說假的。

教育部長潘文忠說，國內公私立大學現職教師以專案或專職方式參與大陸國家重點研發計畫屬違法，但這種防堵台灣教師在大陸擴展空間的宣示有用嗎？答案是否定的。

台藝大廣電系教授賴祥蔚表示，政府限制現職公私立大學教師到大陸發展，最後的結果可能是一些教師完全放棄在台灣的教職，然後到大陸的大學工作，台灣人才外流更多。

賴祥蔚又說，現在台灣學者在世界各國爭取研究經費，根本不須要報教育部審核通過，即使法令特別禁止申請大陸的研究經費，但真有人去做了，政府查得到嗎？更何況，如果台灣學者拿大陸的錢做對台灣有利的研究，有什麼不好？

賴祥蔚舉例，台灣禁止民眾到大陸擔任公職，但到對岸大學任教其實也是擔任他們公職，台灣政府有查過嗎？或有查出什麼名堂嗎？他認為，用防堵的方式約束學者西進，成效不會太大。

面對大陸磁吸，台灣不應該閃躲，而是要勇於面對。大陸提出的惠台政策，政府應該好好思考如何從中為台灣獲取最大的利益，如果只是關門不讓國人出去，這麼孬的政府怎麼教育出有勇氣的下一代？

(中國時報)

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