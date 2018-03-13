管中閔案「校務會議後不再拖」

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中國時報
／台北報導

台大校長當選人管中閔無法上任，教育部長潘文忠昨表示，希望台大3月24日臨時校務會議釐清管中閔校長資格，之後教育部會進行適法性處理，不會再拖延。立委則爆料，教育部去年9月要求台大刪除遴選委員利益迴避條款，自廢武功後再來「卡管」，實在沒道理。

教育部昨到立法院進行業務報告，柯志恩質詢時爆料，《國立台灣大學校長遴選委員會作業細則》原本載明：「本會委員有不得擔任委員之事由而繼續擔任，候選人得向本會舉其原因及事實，或由本會委員主動提議，經本會議決後，解除委員職務。」

但教育部去年9月發函要求台大刪除條文中的「或由本會委員主動提議」，柯志恩推測，那時可能是要掩護遴選委員中研院院長廖俊智不被「舉發」，但卻因此限縮了遴委間利益迴避的處理，等於「自廢武功」。

柯志恩質疑，關於管案，教育部說要等台大開臨時校務會議後才進行適法性處理，萬一對臨時校務會議結果不滿意，是否要繼續拖下去？她認為，教育部再「卡管」，台大就要「插管」送加護病房去急救了。

潘文忠回應，台大本於大學自主，在臨時校務會議中應自行釐清管中閔兼職及學術倫理方面的爭議，之後教育部一定會進行適法性處理，不會再拖下去。

國民黨立委賴士葆批評潘文忠「卡管」、「拔管」立下大功，保住了官位。他表示，教育部在等台大開臨時校務會議，就是要讓這顆炸彈爆開，最後不管結果如何，潘文忠都贏了。他要求，若台大臨時校務會議認定管中閔的當選資格無疑義，潘文忠應該要下台。

一向溫和的潘文忠罕見爆氣回應說，管中閔案沒有任何人來干預，監察院及教育部是本於職權來處理，「如果學術倫理都不釐清，台灣學術發展還有機會嗎？」

立法院教育及文化委員會昨天通過臨時提案，要求教育部1周內將行文台大的公文和電郵整理提供教委會，待人事案結案後，再提供其他相關資料，讓所有資訊公開，以昭公信。

(中國時報)

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