台鐵事故多 評估停駛部分班車

台鐵431次普悠瑪號列車日前在花蓮三民站內發生2至6車出軌事故，台鐵獲報後啟動應變機制，協助安排車上乘客接駁。（讀者黃明禮提供）

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中國時報
／台北報導

台鐵近來重大行車事故不斷，阿里山森林鐵路又停駛三個月，交通部長賀陳旦表示，台鐵啟動評估停駛部分早晚班車，以爭取檢修時間；若集電弓出問題，也不排除停駛。並另邀退休人員回來編組，補上新進人員專業，希望提高台鐵行車安全。

賀陳旦表示，針對台鐵問題，首先要想辦法了解風險高的地方並先求突破。經過2個月了解，風險高的地方包括集電弓、轉轍器等，已有相當掌握，也將邀退休人員回來特別編組，巡檢時透過經驗，彌補器械上的不足。

賀陳旦說，為了爭取檢查與維修時間，提高安全度，可能某些地方早班或晚班車次將調整，例如南迴鐵路之前也是這樣做，才能發包順利，相信民眾應該可以體諒，這是保障安全所做的調整。

台鐵局長鹿潔身昨亦表示，目前僅利用凌晨0至5時保養維修，若部分路段問題較嚴重，需長時間保養，將評估某幾天縮短營運時間、拉長維修時間，將會影響某些班次。

鹿潔身說，目前已要求機務、電務處在3月20日前完成檢查，集電弓、電車線要全面召回檢查，也將檢討是否要拉長維修時間？預計3月底會有結果，希望把衝擊降到最低，也會先向交通部報告。

鹿潔身表示，發生這麼多事故，台鐵願表達歉意，而人力進用需要時間，人為疏失、設備問題等會盡力解決。目前集電弓較常出問題的是PP推拉式自強號與500型列車，其中PP自強號2011年已更新集電弓，若短時間無法維修，也沒有零配件可更新，將停駛部分列車。

另外，阿里山森鐵目前山上路線正常行駛，但山下主線嘉義到十字路路段，經評估車輛磨損相當嚴重，且路線多達14多處路基泥化、枕木腐蝕、彎道挑高不足等，即使降速也有安全疑慮。鹿潔身強調，一定會盡力恢復行駛，未來會以滾動式檢討，希望在三個月內完成維修。

(中國時報)

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