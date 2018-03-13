金正恩終極目標與美建交

2018年03月13日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓媒體12日報導，文在寅總統的訪朝特使團在白宮傳達訪朝情況時提到，北韓領導人金正恩曾表示「可商討美國所希望的無核化」。南韓總統府青瓦台高級官員還透露，金正恩的最終目標是與美國簽訂和平條約，並且建立外交關係，包括美方在北韓首都平壤開設大使館。

不排除平壤設美使館

南韓《中央日報》報導，南韓政府核心官員11日表示，「8日，青瓦台國家安保室長鄭義溶等人對川普總統介紹訪朝情況時提到，金正恩曾表示 『可商討美國所希望的無核化』」。一位高層相關人士說明稱，「北韓傳達的訊息是，若體制安全獲得保障就可棄核」。他表示，「這是指簽訂『和平條約』和『互不侵犯條約』以及美朝建交，但這些問題需要朝美兩國在首腦會談上做出判斷」。

《東亞日報》也引述青瓦台高級官員報導，南韓特使團向川普傳達金正恩希望美朝可簽訂和約，建立正常外交關係的口信。該官員指北韓於美朝首腦會談後，會確切落實兩國關係正常化。另據稱，川普與金正恩會圍繞安全及軍事進行談判，包括無核化及和約等議題。

美方的主張是，北韓須「全面、可查證和不可逆轉」的棄核，然而現階段要商討棄核議題，勢將牽涉到是否承認北韓為「擁核國家」的難題。美國一直不願承認北韓是擁核國家，但若非平壤在多次核子試爆和試射洲際彈道飛彈方面取得大進展，川普恐怕也不會同意與金正恩對話。

而今金正恩如願獲得與美對等談判資格，可能會堅稱北韓已是擁核國家，進而以同意推進凍核甚至完全棄核做為交換條件，要求美方對其「解除軍事威脅」並「保障體制安全」，包括停止美韓聯合軍演及撤走駐韓美軍。

擁核又棄核 自相矛盾

此外，金正恩會要求「將韓戰停戰協定轉換為和平條約」。2007年，時任南韓總統盧武鉉與北韓領導人金正日舉行第二次南北首腦會談，就曾提出「必須構築永久的和平體制」。而金正恩對美國可能進行「斬首作戰」等軍事打擊充滿戒心，他認為要想維持自己的統治體制，必須與美國簽訂和平條約。但如果簽和約即代表認可現狀，在北韓發展核導彈達到一定水平的情況下，美方應該不會接受。

北韓憲法序言明言北韓是「擁核國家」，金正恩元旦發表的新年談話中也宣布「完成核武力建設」，如今卻對外表達「棄核意願」，他將如何遮掩這種自相矛盾的姿態呢？北韓相繼與南韓及美國商定要舉行首腦峰會，但官方迄今對此既未正式表態亦未報導。南韓統一部發言人白泰鉉12日說，平壤可能是需要時間整理立場，例如兩韓也還需就日程等實質性問題進行協商。

(中國時報)