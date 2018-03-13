兆豐手機線上辦卡 3分鐘內OK

2018年03月13日 04:11 中國時報 郭隆富／台北報導

為積極拓展信用卡業務，提供民眾更便利的辦卡途徑，兆豐銀行宣布以手機「線上辦卡」服務正式上線，無論是已持有兆豐銀行信用卡的卡友，亦或持有其他銀行信用卡用戶，皆可透過手機快速申辦兆豐銀行信用卡，不限時地，民眾隨時皆能透過智慧型手機快速輸入個人資料及卡片資訊，三分鐘內即可迅速完成辦卡，有效滿足民眾辦卡便利性。

申辦流程 簡易迅速

在提供民眾以手機線上辦卡之前，兆豐銀行早先便已完成「信用卡驗證辦卡」的系統建置，而今再推出手機介面，也使得兆豐信用卡的辦卡途徑更趨完整！簡易的操作介面，可讓民眾輕鬆輸入個人資料、信用卡詳細資訊，民眾也可透過智慧型手機的拍照功能，輕鬆上傳身分證及財力證明等文件，短短三分鐘便能完成申辦。倘若第一時間手邊無財力證明文件，還可先申請、再下載《兆豐商銀App》，透過內建的辦卡補件功能，補送財力證明，迅速完成申辦流程。

如果還沒申辦兆豐信用卡的民眾，也能把握首刷禮的回饋優惠，只要在今年底前，全新正卡卡友申辦兆豐指定信用卡，並在核卡成功的30天內刷滿3,000元，就能輕鬆享有超值好禮三選一，包括500元刷卡金、Zodiac帕尼尼機以及Lynx時尚雙肩背包，都可任意挑選！

超值好禮 首刷回饋

此外，今年6月底前於實體店家每天刷一筆1,288元，滿三筆後就可獲得星巴克大杯那堤一杯！每人每月最多可獲得2杯，只要上官網完成登錄，便可輕鬆刷卡賺回饋，月月免費喝咖啡！

詳情請見兆豐國際商業銀行網站https://ebank.megabank.com.tw

/MegaMCreditCardWeb/default.

jsp或電洽24小時客戶服務專線02-8982-0000。

(中國時報)