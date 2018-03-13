三商美邦7度獲保險龍鳳獎

2018年03月13日 04:11 中國時報 魏嘉虹／台北報導

現代保險教育事務基金會董事長林麗銖（左）頒發「保險龍鳳獎」內、外勤優等獎座。（三商美邦提供）

「現代保險教育事務基金會」於3月6日舉辦「保險龍鳳獎」頒獎典禮，三商美邦人壽在「壽險公司內勤組」及「壽險公司外勤組」皆獲評「優等」。該獎項是依據2018年《全國財金保險系所畢業生就業意願大調查》之評比結果表揚獲獎的保險公司，顯見三商美邦人壽深受財金保險系所畢業生的肯定。內勤組及外勤組獎項分別由金管會保險局局長吳桂茂與現代保險教育事務基金會董事長林麗銖頒獎，三商美邦人壽則由行銷長張財源代表領獎。

三商美邦視專業人才為最大資產，提供外勤員工良好的工作環境及完整的教育訓練與學習機會，從輔導考照開始，並訓練其推銷及增員技巧，讓外勤員工不斷吸收專業保險知識，並定期舉行各類競賽激勵業務同仁持續精進，以打造高素質團隊為目標。對於內勤員工，三商美邦人壽提供內勤人員穩定的工作環境及完整的教育訓練與學習機會。

社會新鮮人想要一展長才，在職場上發光發熱，究竟要選擇什麼樣的行業？三商美邦建議社會新鮮人求職時，應以公司制度、福利、以及未來發展性為主要考量，對於重視自由與自我表現的現代年輕人，為自己選擇一份有意義且具發展潛力的工作，找「職業」不如選「事業」，而三商美邦人壽擁有熱情的夥伴、專業的訓練、美好的願景，且能提供一個無限大的揮灑舞台，絕對是擁有企圖心且願意努力學習的年輕人值得投入的理想園地。

張財源行銷長於致詞中表示，希望保險業共好，一起把保險做好，推廣至每個家庭，讓任何不幸事件發生時，都因為有保險，在精神痛苦上不用再加入對經濟生活的擔憂。三商美邦人壽除了不斷專注於壽險本業的提升與實踐企業社會責任外，三商美邦將持續秉持著「一句承諾 一生的朋友」的服務理念，提供保戶最貼心、最堅強的保障。

(中國時報)