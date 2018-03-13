三商美邦7度獲保險龍鳳獎

三商美邦人壽行銷長張財源代表接受金管會保險局局長吳桂茂（左））頒發「保險龍鳳獎」內、外勤優等獎座。（三商美邦提供）

友善列印
中國時報
魏嘉虹／台北報導
現代保險教育事務基金會董事長林麗銖（左）頒發「保險龍鳳獎」內、外勤優等獎座。（三商美邦提供）

「現代保險教育事務基金會」於3月6日舉辦「保險龍鳳獎」頒獎典禮，三商美邦人壽在「壽險公司內勤組」及「壽險公司外勤組」皆獲評「優等」。該獎項是依據2018年《全國財金保險系所畢業生就業意願大調查》之評比結果表揚獲獎的保險公司，顯見三商美邦人壽深受財金保險系所畢業生的肯定。內勤組及外勤組獎項分別由金管會保險局局長吳桂茂與現代保險教育事務基金會董事長林麗銖頒獎，三商美邦人壽則由行銷長張財源代表領獎。

三商美邦視專業人才為最大資產，提供外勤員工良好的工作環境及完整的教育訓練與學習機會，從輔導考照開始，並訓練其推銷及增員技巧，讓外勤員工不斷吸收專業保險知識，並定期舉行各類競賽激勵業務同仁持續精進，以打造高素質團隊為目標。對於內勤員工，三商美邦人壽提供內勤人員穩定的工作環境及完整的教育訓練與學習機會。

社會新鮮人想要一展長才，在職場上發光發熱，究竟要選擇什麼樣的行業？三商美邦建議社會新鮮人求職時，應以公司制度、福利、以及未來發展性為主要考量，對於重視自由與自我表現的現代年輕人，為自己選擇一份有意義且具發展潛力的工作，找「職業」不如選「事業」，而三商美邦人壽擁有熱情的夥伴、專業的訓練、美好的願景，且能提供一個無限大的揮灑舞台，絕對是擁有企圖心且願意努力學習的年輕人值得投入的理想園地。

張財源行銷長於致詞中表示，希望保險業共好，一起把保險做好，推廣至每個家庭，讓任何不幸事件發生時，都因為有保險，在精神痛苦上不用再加入對經濟生活的擔憂。三商美邦人壽除了不斷專注於壽險本業的提升與實踐企業社會責任外，三商美邦將持續秉持著「一句承諾 一生的朋友」的服務理念，提供保戶最貼心、最堅強的保障。

(中國時報)

台灣人壽攜手弘道 培育長照人才 醜聞挫聲望 安倍民調崩跌6％

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。