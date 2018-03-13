醜聞挫聲望 安倍民調崩跌6％

2018年03月13日 04:11 中國時報 黃菁菁 ／東京12日電 ／東京12日電

日本國有地賤賣弊案如雪球般越滾越大，財務省欲蓋彌彰，官員上國會說謊，為了圓謊甚至竄改公文，最後仍然紙包不住火，使得日本政壇山雨欲來風滿樓！此事無疑對安倍政府造成重大打擊，或許還可能成為壓倒安倍政府的最後一根稻草。

在野黨要求麻生下台

賤賣國有地醜聞重創安倍政府的支持率。《讀賣新聞》9日至11日的全國輿論調查顯示，安倍內閣支持率較前次（2月10日至11日）調查下跌6%，至48%。不支持率則提高至42%（前次為36%）。

整起事件不得不讓人懷疑有幕後黑手。在野黨批評，「竄改公文是政治施壓的結果」。「森友學園」案還癱瘓了日本國會，在野黨決心杯葛明年預算案審議，並要求安倍內閣引咎辭職。

立憲民主黨等6大在野黨12日表示，安倍政府若無法給出值得信服的回答，將持續全面杯葛國會審議。希望之黨黨魁玉木雄一郎表示，「這是整個安倍內閣被問責的問題，財務大臣麻生太郎更無法卸責。」「麻生辭職是必然的，還考慮提出內閣不信任決議案。」

安倍想力保麻生，但第一波問責矛頭都指向麻生。安倍上台後，麻生一直是他的左右手，也算是安倍政府的中心人物，若麻生中箭下馬，對安倍無疑是一大打擊。今年9月將舉行參院選舉，此弊案重創執政黨的形象，也給了在野黨很好的翻身機會。

麻生12日向媒體表示，竄改公文是極為嚴重的事，真的深感遺憾。被問到「竄改文書是不是有揣摩上意？」他立即否認。對於身為財務首長是否該引咎下台，他再三表示遺憾，但不認為自己該為此請辭。

自民黨出現自省聲浪

自民黨黨內也傳出自省聲浪。自民黨首席副幹事長小泉進次郎表示，此事件不能將責任歸咎在財務省官員身上，這不只是行政問題，而是政治整體的問題，「必須讓日本國民知道真相，要讓民眾看到自民黨並非斷尾求生的政黨。」

(中國時報)