今年GDP成長 有機會上看3％

2018年03月13日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

隨著全球經濟改善，歐洲、亞洲近來又顯著增長，國泰金昨公布上修今年台灣經濟成長率，預測值由原先2％上修至2.3％，由於景氣由外而內改善，政府調薪帶動內需消費，國泰金表示，台灣全年經濟成長不僅站穩2％，更有可能向上挑戰3％。

景氣由外而內改善

國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強分析，美國、歐洲景氣復甦腳步皆優於預期，如美國經濟成長率從2.2％上修至2.4％，歐洲經濟成長率也自1.7％提高至1.9％，在全球景氣穩健向上之際，推升台灣今年經濟成長的表現。

由於外需好轉帶動國內企業獲利狀況，加上行政院年初宣布軍公教調薪，收入增加將帶動民間消費，徐之強表示，去年第4季國內消費已回升至2.89％，顯示景氣已由外需逐步傳導至內需，比較令人擔憂的是，在政策不確定因素下，企業投資恐怕難有大幅度成長，政府應該進一步強化國內投資環境，但整體來看，景氣衰退的風險仍偏低。

近來市場發生搶購衛生紙，電價又喊漲，通膨怪獸蠢蠢欲動；徐之強表示，只要核心物價超過2％，央行升息機率就提高許多，根據主計總處統計顯示，今年1、2月核心物價已從去年1.04％上升至1.61％；隨著景氣回溫、通膨上揚，徐之強研判，央行最快在今年第2季就會跟進「溫和」升息，新台幣可望伴隨亞幣走勢偏強，但不致於大幅走升；所謂核心物價是扣除蔬菜水果上漲，再剔除能源因素後所計算出來的物價指數。

新台幣伴隨亞幣走強

雖然國泰金上修台灣今年經濟成長表現，但徐之強提醒，仍有4大風險變數可能影響台灣的成長動能，包括美中若發生大規模貿易戰，恐怕衝擊全球經濟復甦，另外，假設美國聯準會加大升息腳步，恐造成市場動盪、壓抑成長動能，而中國大陸改革步伐以及國內財經政策與兩岸關係非經濟因素的干擾，都可能牽動台灣的經濟情勢。

(中國時報)