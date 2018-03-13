今年GDP成長 有機會上看3％

國泰金上修今年台灣經濟成長率預測值至2.3％，甚至有可能向上挑戰3％。圖為北市東區百貨商圈高掛促銷廣告，吸引消費者駐足選購。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

隨著全球經濟改善，歐洲、亞洲近來又顯著增長，國泰金昨公布上修今年台灣經濟成長率，預測值由原先2％上修至2.3％，由於景氣由外而內改善，政府調薪帶動內需消費，國泰金表示，台灣全年經濟成長不僅站穩2％，更有可能向上挑戰3％。

景氣由外而內改善

國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強分析，美國、歐洲景氣復甦腳步皆優於預期，如美國經濟成長率從2.2％上修至2.4％，歐洲經濟成長率也自1.7％提高至1.9％，在全球景氣穩健向上之際，推升台灣今年經濟成長的表現。

由於外需好轉帶動國內企業獲利狀況，加上行政院年初宣布軍公教調薪，收入增加將帶動民間消費，徐之強表示，去年第4季國內消費已回升至2.89％，顯示景氣已由外需逐步傳導至內需，比較令人擔憂的是，在政策不確定因素下，企業投資恐怕難有大幅度成長，政府應該進一步強化國內投資環境，但整體來看，景氣衰退的風險仍偏低。

近來市場發生搶購衛生紙，電價又喊漲，通膨怪獸蠢蠢欲動；徐之強表示，只要核心物價超過2％，央行升息機率就提高許多，根據主計總處統計顯示，今年1、2月核心物價已從去年1.04％上升至1.61％；隨著景氣回溫、通膨上揚，徐之強研判，央行最快在今年第2季就會跟進「溫和」升息，新台幣可望伴隨亞幣走勢偏強，但不致於大幅走升；所謂核心物價是扣除蔬菜水果上漲，再剔除能源因素後所計算出來的物價指數。

新台幣伴隨亞幣走強

雖然國泰金上修台灣今年經濟成長表現，但徐之強提醒，仍有4大風險變數可能影響台灣的成長動能，包括美中若發生大規模貿易戰，恐怕衝擊全球經濟復甦，另外，假設美國聯準會加大升息腳步，恐造成市場動盪、壓抑成長動能，而中國大陸改革步伐以及國內財經政策與兩岸關係非經濟因素的干擾，都可能牽動台灣的經濟情勢。

(中國時報)

南洋理工榮譽校長 看好亞大活力

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。