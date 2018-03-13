外資搶進122億元 台股再拚前高

2018年03月13日 04:11 中國時報 陳昱光 、 簡威瑟 ／台北報導 ／台北報導

國際資金奔騰，外資昨（12）日回頭大買台股逾122億元，推升指數重返11000點大關，積極搶進「高股息、低基期、高成長」股，法人看好首季仍有攻高、突破前波11270點機會，並宣示台股今日締造連200個交易日穩居萬點的里程碑，已無懸念。

美2月非農就業數據正向，通膨加速疑慮減緩，台股昨量價齊揚，大漲137點收11002點，外資扮演主力推手，狂敲買超122.39億元，創下近9個月新高，台積電、大立光、鴻海、國泰金、富邦金「權值五雄」齊漲，成功填補前波股災第2個跳空缺口。

第一金投顧董事長陳奕光指出，外資今年以來在現貨偏空操作，至上周累計減碼525億元，不過因壽險、官股等本土資金力挺，強軋空方氣焰，使得外資不得不順勢進場，昨湧現逾百億元的認錯買盤，正式宣告與內資攻守角色交換，上演「搶低、搶息、搶成長」的長線回補行情。

陳奕光認為，上市櫃公司去年獲利攀峰，高殖利率題材具抗通膨優勢，台股「債券化」表現，催動長線資金大買國泰金、富邦金，單日買超逾萬張；其次，區塊鏈、5G產業趨勢爆發，基本面成長動能無虞，另蘋概股修正已有利空出盡味道，鴻海、大立光打底回到季線，也是外資積極回補重心，並看好「此波買盤只是起點」。

元大投顧亞太區研究部主管陳豊丰數度強調，美國總統川普掀起的貿易戰疑雲，旨在創造更多談判空間、不在摧毀全球經濟，現在印證，市場確實比較中性看待，擺脫之前恐慌氣氛。

外資圈人士分析，國際資金先前對台股態度保守，與擔心美國觸發貿易大戰有關，因而對整體亞股都戒慎恐懼。然隨消息淡化，美國就業數據相對亮麗，激勵美股大漲後，資金積極回補持股水位偏低的新興亞洲市場。

要留意的是，外資昨買超122億元是繼1月中以來，再度出現單日買超逾百億元盛況，當時國際資金隨後持續搶進台股，激勵指數連日創高，法人樂觀預期，本次有望複製1月經驗，再開啟新一輪波段買超。

(中國時報)