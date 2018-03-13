擴大海外布局 公股銀增據點

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中國時報
／台北報導

擴大海外布局，公股銀行加強增設海外據點，柬埔寨更是兵家必爭之地。合庫擬在金邊分行轄下增設永盛及西哈努克支行；最早前進當地的一銀也計畫進一步深耕，在金邊以外地區設立支行，台企銀則擬設立微型財務公司。

合庫金控董事長雷仲達表示，原本對今年全年景氣持偏多看法，惟川普針對鐵、鋁將課徵高額關稅，一觸即發的貿易戰成為今年景氣不確定因素，金融業能做的，就是緊盯國際市場變化，適時做出因應。

全球景氣不確定性升高，但雷仲達指出，海外利差大，布局海外仍是合庫重要策略，新南向國家是重點所在，預期今年底在柬埔寨增設永盛、西哈努克支行，歐洲拓點上則趨於謹慎，美國與中國大陸則維持不變。

一銀總經理鄭美玲指出，今年除董事會已通過在德國法蘭克福設分行，擬在馬來西亞、印尼申設辦事處，並評估在美國德州設立分行，擴大每個現有據點的經濟規模，深化在地發展，像是柬埔寨部分，即考慮在金邊以外地區設立支行。

「今年不排除透過合作方式擴增海外據點。」華銀董事長吳當傑指出，在緬甸仰光、越南河內等辦事處將優先爭取升格。由於前進東南亞國家設立子行、分行不易，台企銀主管表示，下半年將評估在柬埔寨設立微型財務公司。

公股銀行高層指出，海外利差大，像是緬甸過去幾年可以高達12個百分點，現在降下來也有5至6個百分點；柬埔寨過去較高，現在則在4至6個百分點。

(中國時報)

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