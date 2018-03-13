包庇酒店染黃 緝毒英雄涉案

2018年03月13日 04:11 中國時報 陳志賢 、 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

台北市警察局中山分局中山一派出所，遭檢舉有警員疑按月收受轄內色情業者賄賂。圖為該所外觀。（劉宗龍攝）

被控行賄轄區警方的日式酒店「曉」，位於燈紅酒綠的六條通。（胡欣男攝）

台北市再爆員警集體收賄醜聞！中山警分局中山一派出所所長林崇成及3名員警，明知轄區「立邦」酒店負責人巫蕙玲涉嫌長期媒介旗下小姐與日本男客性交易，卻不取締、並通風報信包庇，4警疑按月收受現金賄賂，檢調12日搜索派出所17處地點，約談巫女、林崇成等4警共18人到案，檢方複訊後，將巫女及郜員聲押禁見。謝姓業者20萬元交保、黃姓記帳業者5萬交保。

搜出9萬現金 1警聲押

遭約談的官警為所長林崇成，巡佐紀炳場、陳宏洲及念警大二技的警員郜振傑；另以證人身分約談內勤總務鄭凱洋，他昨晚已被請回。檢調搜索時，在鄭警身上搜出9萬元可疑現金，該員否認是賄款，強調是同事聚餐的餐費和個人私房錢。

警方說，紀、陳2員都曾在其他派出所帶領專案小組拚績效，目前紀跑專案，擅長抓街頭毒蟲，因績效超好，常獲警友會贊助獎勵金，去年獲前行政院長林全表揚為「全國緝毒有功人員」。

據了解，紀、陳與郜是被控行賄酒店的前後任管區，可能因此被檢調鎖定。中山分局表示，全力配合檢調偵辦，毋枉毋縱。

不是都有處理 監聽露餡

檢調查出，林森北路的立邦酒店以餐廳名義「掛羊頭賣狗肉」，涉嫌長期媒介旗下小姐與日籍男客從事性交易。北檢獲報指巫女勾結人蛇集團，媒介大陸、東南亞女子來台賣淫，涉嫌人口販運、妨害風化等罪，2016年起指揮調查局監聽追查。

去年7月，檢調搜索酒店及巫女住處，約談巫女等16人，訊後對巫聲押禁見，法院裁定5萬交保，本案北檢仍在偵辦。但檢調過濾查扣帳證資料及監聽內容，發現員警集體貪汙「案外案」。

巫女為在酒店被抄後，從五條通原址搬到六條通現址，並更名為「曉」，但生意一落千丈，有股東因此不滿，在電話中抱怨：「單位不是都有處理嗎，怎麼還被抄！」被檢調監聽到。

檢調懷疑，業者為規避中一所查緝，2016年起按月以數萬元不等現金，親自或透過白手套行賄所長林崇成及員警，藉此換取臨檢前通風報信，或在臨檢放水，不予取締，於是分案偵辦，並在昨上午會同相關單位收網，約談林崇成等4官警、巫女、白手套，酒店小姐共18人。

(中國時報)