條通區藏春色 管區說了算

2018年03月13日 04:11 中國時報 胡欣男

台北市中山區林森北路從長安東往北至南京東路的左右邊巷弄，俗稱「條通區」，條通為日文「巷子」意思，日本商務、觀光客特別著迷該處日式風情。條通區目前有數十間日式小卡拉OK、酒吧，專做日本人生意；但醉翁之意不在酒，《極樂台灣》下的條通，充斥著色情交易。

條通區從一至九條加上中條，10個巷弄圍成的街廓，日據時代因為是日人的高級住宅區，保有濃厚的日式風情，日人群聚，也帶動當地的「日式經濟」，包括卡拉OK、酒店、燒肉與按摩店等，專做日本生意，都在中一所轄內，其中能做S（性交易）的酒店多位於五、六條通。

因條通店家規模不大，且客源為外籍人士，相對台灣黑道圍事的酒店，較無治安顧慮，中山分局「擴大臨檢」的目標，放在黑道圍事、有吸毒疑慮的酒店，還有色情護膚店，並未將日式小酒店列入擴檢場所，派出所也僅例行性臨檢，但臨檢強度，遠比不上台式酒店。

資深刑警形容，在條通，「派出所管區說了算！」因店家太多、太雜，連派出所長都不見得能了解每家業者的背景，唯有管區才能對店家如數家珍；若有貪念的不肖員警，可能直接向業者接觸，大膽一點，甚至不透過白手套，親自收錢索賄。昨中一所涉入貪瀆案，只能說冰凍三尺、非一日之寒，早已有跡可循。

然而，跟林森北路的酒店一樣，過去紙醉金迷的條通區，10年來也受景氣蕭條，大幅沒落。原本專做日本生意的小姐，因年紀大改做媽媽桑，但沒有年輕輩小姐願投入該行，只好引進大陸籍女子學日語接客，蔡政府主打新南向政策，引來大批東南亞賣淫女。

如今燈紅酒綠的條通夜晚，雖仍可見到醉醺醺的日本人，摟著小姐穿梭條通區，但身旁的女子以往都是熟悉日文的台籍女子，現在則是大陸、東南亞籍，應召業者換湯不換藥，大搞選妃秀攬客，員警禁不起誘因，更再度讓警界蒙羞。

(中國時報)