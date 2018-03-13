砸店談判不成 男開10槍傷3人

2018年03月13日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣麥寮鄉12日凌晨傳出槍響，吳姓男子因歌唱店被砸，與3名男子在麥寮公園談判不成，開槍射傷3男後逃逸。警方在現場找到7顆子彈，研判吳嫌至少開了10槍以上，全案正擴大偵辦中。

警方調查，吳嫌開設的歌唱店12日凌晨遭數名男子持球棒砸店，店門、窗戶的玻璃全都散落一地，櫃台與歌唱設備也被砸爛，現場一片混亂，砸店者隨即駕車離去。

事後，吳嫌約2名陳姓男子、1名周姓男子談判，雙方沒有共識，吳嫌愈講火氣愈大，竟拿出手槍朝3人開槍。

台西警分局12日凌晨獲報指麥寮鄉麥寮公園有人開槍，趕抵現場後發現2名陳姓男子、1名周姓男子手臂、臀部中彈，送醫治療後均無生命危險，吳姓嫌犯則搭乘同夥車輛逃離現場。

槍案現場血跡斑斑，警方在地上採獲子彈5顆、彈頭1個、彈殼1枚及相關指紋跡證，另在1輛BMW車上發現子彈1顆與彈殼1枚，加上3名遭槍擊男子身上的4處槍傷，研判吳嫌至少開了10槍以上。

警方表示，吳嫌就是日前在崙背鄉與賣魚攤販發生爭執砸攤的人，事後魚販的友人在臉書指控吳嫌要收取保護費，沒想到，他又因談判不成開槍傷人，正全力追緝中。

至於槍擊案是否與日前的砸攤事件有所關聯？警方指出，10日發生在崙背鄉的砸攤事件，主要是2名攤販因攤位擺設起爭執，吳嫌受託前往處理，出手砸毀林姓魚販的攤位，與槍擊案的關聯性尚待釐清。

(中國時報)