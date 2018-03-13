小王害死人妻 判無期徒刑定讞

2018年03月13日 04:11 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

男子林卓陽4年前愛上陳姓人妻，因對方想要斬斷畸戀，林男竟下藥迷昏她後，再從6樓將她拋下樓，害她墜樓死亡。事後還推稱是酒後失足，一審將林輕判14年，二審認為林的惡性重大、且犯後沒有悔意，將他改判無期徒刑，案經上訴，最高法院駁回確定。

家住高雄的51歲陳女因住處裝潢認識47歲的林男，2人於2014年發生不倫之戀，交往不久後，陳女發現林個性暴躁，再加上經常酒後對她毆打，於是同年6月決定分手，林心有不甘，計畫對陳女報復。

林先取得FM2藥品後，同年6月17日打電話給陳女，要求對方到他的住處，陳女依約前往後卻遭林男毆打，林再強迫對方將FM2混著酒喝下，等到她藥效發作陷入沉睡後，再將她拋擲下樓，陳送醫後因血胸死亡。

林向警方供稱，陳女是酒後失足發生墜樓意外。但檢警根據解剖報告發現，陳女體內含有FM2成分，加上林當時四肢有不明擦傷，懷疑林當天以心情不佳為由，將陳女約到其屏東住處，陳當面向其要求分手並表明不願再聯絡，因而引起不滿，將陳女迷昏後殺害，檢方依殺人罪將他起訴。

屏東地院考量林的精神狀況，輕判14年，高雄高分院認為，林因陳女拒絕聯絡就動殺機，手法殘忍、惡性重大，造成無法挽回的結果，讓被害家屬承受莫大精神痛苦，量刑不宜從輕，加重改判無期徒刑，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中國時報)