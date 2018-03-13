憂國民法感情 女控父傷害獲免刑

2018年03月13日 04:11 中國時報 李文正 ／台北報導 ／台北報導

張姓父女從小關係惡劣，去年女兒突然跑回家，聲稱要拿回外套和鑰匙，過程中，與母親口角，引來父親不滿，怒斥女兒並拉扯衣領推倒在地，造成女兒臉頰擦傷，身上多處紅腫，張女控告父親傷害罪，檢方依家暴傷害罪起訴。士林地院認為女兒並非沒有過錯，且傷勢輕微，判刑違反國民法感情，引用刑法第61條，判決張父免刑。

20多歲的張女指控，父親從12歲以後就沒有盡到撫養義務，並長達10年沒有同住。事發當天，張女為了找東西到父親住處，進入屋內後在妹妹的房間翻箱倒櫃，還將椅子推倒在地上，張母見狀，苦勸要她離開，她戴著耳機裝作沒聽到，張父怒不可遏，拉扯衣領後，將張女壓制在地上。

張女起身後，立刻驗傷並報案，指控父親涉嫌傷害罪，張父則坦承因女兒無理取鬧，且不聽勸告，2人發生爭執後，才會情緒失控出手。

檢方將張父起訴，法院審理時，傳喚張女出庭，她屢傳不到。張父則稱，他也有受傷，拉扯中她腹部也被踹了2、3腳，雙方是拉扯扭打，並非故意傷害女兒。

法官認為，審酌女兒與父親輩分、年齡有差距，且張女跑到父親家發生爭執，事發並非一人責任，不能歸咎於父親，況且張父自己也有受傷。法官指出，為了避免無意義的刑法執行耗費國家資源，與違反國民法感情，就算是減刑仍嫌過重，依法情節輕微、顯可憫恕的條件，判決免除其刑。全案可上訴。

(中國時報)