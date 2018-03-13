國民黨市長初選 增列鍾小平條款

2018年03月13日 04:11 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台北市議員鍾小平（左）10日表示，他決定全力拚市長初選，放棄議員連任選舉。

國民黨台北市黨部10日公告黨內市長初選辦法，備受注目的是增列「鍾小平條款」，也就是黨員登記時僅能以1種選舉、1個選區為限，2014年市議員鍾小平先參與黨內市長初選，落敗後又再登記參選市議員，這次市黨部修改規則，令外界好奇鍾小平如何決定？鍾小平表示，他背負軍公教使命，犧牲議員連任要力拚市長。

是否政見發表 將協調

年底台北市長選舉，國民黨內表態參選者眾多，國民黨北市黨部昨公告黨內市長初選事項，主委黃呂錦茹表示，14日至16日的上午10時至下午4時，開放黨內有意參選台北市長人選領表、登記。已表態參選市長的包括，前立委丁守中、前行政院發言人鄭麗文、前陸委會副主委張顯耀、前立委孫大千和鍾小平。

黃呂錦茹說，登記截止後，在3月29日前邀集參選人協調決定是否辦理政見發表，以及全民調的民調日期，最慢4月22日前完成民調作業，預計5月初依民調結果公告提名人選。

鍾小平 選市長棄議員

此外，黃呂錦茹提醒，今年較往年不同的是，黨員登記須以1種選舉和1個選舉區為限，例如登記2種選舉或2個以上選區，登記均屬無效，也就是說，參選台北市長就不能再登記參選台北市議員。

外界認為，新增的規定是衝著鍾小平而來，被視為是「鍾小平條款」；黃呂錦茹解釋，市黨部沒有針對誰，是依照公職人員選舉罷免法規定。

鍾小平指出，他背負軍公教使命參選市長，犧牲議員是有代價的，今年底的選舉不競選議員連任。

(中國時報)