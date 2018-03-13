國民黨市長初選 增列鍾小平條款

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹12日公告市長提名辦法，預計於14日至16日開放領表、登記。（張立勳攝）

友善列印
中國時報
／台北報導
台北市議員鍾小平（左）10日表示，他決定全力拚市長初選，放棄議員連任選舉。

國民黨台北市黨部10日公告黨內市長初選辦法，備受注目的是增列「鍾小平條款」，也就是黨員登記時僅能以1種選舉、1個選區為限，2014年市議員鍾小平先參與黨內市長初選，落敗後又再登記參選市議員，這次市黨部修改規則，令外界好奇鍾小平如何決定？鍾小平表示，他背負軍公教使命，犧牲議員連任要力拚市長。

是否政見發表 將協調

年底台北市長選舉，國民黨內表態參選者眾多，國民黨北市黨部昨公告黨內市長初選事項，主委黃呂錦茹表示，14日至16日的上午10時至下午4時，開放黨內有意參選台北市長人選領表、登記。已表態參選市長的包括，前立委丁守中、前行政院發言人鄭麗文、前陸委會副主委張顯耀、前立委孫大千和鍾小平。

黃呂錦茹說，登記截止後，在3月29日前邀集參選人協調決定是否辦理政見發表，以及全民調的民調日期，最慢4月22日前完成民調作業，預計5月初依民調結果公告提名人選。

鍾小平 選市長棄議員

此外，黃呂錦茹提醒，今年較往年不同的是，黨員登記須以1種選舉和1個選舉區為限，例如登記2種選舉或2個以上選區，登記均屬無效，也就是說，參選台北市長就不能再登記參選台北市議員。

外界認為，新增的規定是衝著鍾小平而來，被視為是「鍾小平條款」；黃呂錦茹解釋，市黨部沒有針對誰，是依照公職人員選舉罷免法規定。

鍾小平指出，他背負軍公教使命參選市長，犧牲議員是有代價的，今年底的選舉不競選議員連任。

(中國時報)

綠禮讓徐定禎出戰徐耀昌 辯三鶯線 前藍綠發言人交火

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。