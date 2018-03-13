辯三鶯線 前藍綠發言人交火

前新北市政府副發言人葉元之（左）轉戰新北市板橋區議員選舉。（葉書宏翻攝）

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中國時報
／新北報導
前民進黨發言人張志豪（中）轉戰新北市中和區議員選舉。（葉書宏翻攝）

前民進黨發言人張志豪、前新北市政府副發言人葉元之紛紛轉戰新北市議員，12日雙方針對「捷運三鶯線」隔空交火，張怒批葉是「市府的麻醉師」，葉則反酸他該重修市政學分，歡迎公開辯論。正值藍綠市長、市議員初選期間，兩位前發言人唇槍舌戰、炮火四射，煙硝味十足。

張批葉 市府麻醉師

張志豪12日在臉書上表示，「捷運列車外觀票選活動」是煙火式宣傳，事實是「三鶯線」根本就還沒動工，預定2023年才通車，難道是要民眾票選幽靈列車嗎？三環三線也是一大堆新聞包裝，只有開工沒有動工。

張志豪怒批，市長朱立倫承諾「三環三線，我來實現」，至今現況除了捷運工程延宕、施工進度緩慢，不只三鶯線假動工，還有萬大樹林線第一期雖已動工，但是第二期工程遙遙無期，至今連都市計畫都還沒有通過，實在荒謬！

張志豪也提到，葉元之都是為了市政工作擦脂抹粉，現在跳下來當監督角色，「你到底是化妝師，還是監督者，還是朱市府的麻醉師？」

對此，葉元之回擊，張應該要重修市政學分，萬大第二期是因為沒有納入前瞻計畫，卡在中央還在核定財務規畫，反酸他連施政的順序都搞不清楚。他還建議，若張對三環三線還有疑慮，可以先上網作功課。

葉酸張 學分該重修

葉元之批評，民進黨無視新北已完成可行性研究的項目，卻納入完全沒有規畫綠營執政的捷運計畫，只因為新北不是民進黨執政，民進黨就差別對待，懲罰新北市民。

葉元之表示，原博館早已核定落腳新北，民進黨政府上任後卻又變卦，張要來新北市選舉，是否該為此事，先向新北市民道歉，自己是為一個進步努力的團隊辯護，張卻是為一個霸道偏頗的政權護航，最後，他提到，針對「三鶯線」問題，呼籲雙方一起到捷運工地公開辯論。

(中國時報)

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