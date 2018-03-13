基隆議員選戰 國民黨守成民進黨攻城

2018年03月13日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

全台縣市首長、議員選戰即將在年底開打，而藍綠兩黨在基隆市均喊出要力拚議員席次過半，繼民進黨基隆市黨部於9日完成議員候選人領表登記後，國民黨基隆市黨部12日也公告14日將開放領表登記。此外，綠軍將在22日公布第一波提名參選人，而藍軍則預計4月底完成提名。

民進黨14人已領表登記

基隆市議會一直以來，都處於「藍大於綠」的狀態，但近期卻有所變動，目前第18屆31個議席中，藍占15席、綠占9席、親民黨占3席、民國黨占1席、無黨籍占3席。而17屆時是藍16、綠10、橘3、無3；16屆則是藍22、綠6、橘2、無1席，足見藍軍有「下滑」的趨勢，對此，藍軍希望守住基本盤，繼續拚過半，綠軍則顯得來勢洶洶，力拚市議會「變色」。

民進黨基隆市黨部9日公告，5日至9日已辦理完議員參選人的領表登記，順利完成登記者有14人，其中中正區為江志強、張顥瀚；信義區為陳東財（現任）、陳宜；仁愛區為游祥耀（現任）、鄭文婷；中山區為施偉政、張秉鈞；安樂區為洪森永（現任）、陳志成（現任）、賴正庸、張之豪；暖暖區為林明智（現任）；七堵區為張美瓊。

國民黨4月底完成提名

民進黨基隆市黨部表示，12日至16日進行市議員候選人提名協調，22日公告第1波提名候選人，4月份進行全民調，5月10日公告第2波提名候選人。

國民黨基隆市黨部則於12日在市黨部公告，今年度基隆市議員選舉候選人提名領表登記有關事項，並將在14日至16日，以及19日至21日上午10時至下午4時開放領表登記，預計提名19至21名，於4月底完成提名。

國民黨基隆市黨部表示，登記作業結束後，市黨部將逐步進行登記同志資格審查、召開登記同志座談會等黨內提名相關作業，預計在4月底完成提名，提名人數約19至21名，在以議會席次過半前題下，讓當選席次最大化，期望所有提名同志都能順利當選。

(中國時報)