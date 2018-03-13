立委增席 竹縣議員諷調戲

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中國時報
／竹縣報導

新竹縣第10屆立法委員選舉區畫分公聽會12日在新竹縣議會舉辦，現場多名議員及各黨派黨部派員列席。在公聽會一開始，縣議員張春鳳就指出，若未先確定立委會增加至2席，開選區畫分公聽會意義何在？也有議員因此發言後即離席，中央選舉委員會選務處長高美莉表示，是否增席需5月由立法院審議。

中選會說法 避重就輕

縣長邱鏡淳表示，新竹縣人口穩定成長，依照第7屆算法，新竹縣理應增加1席，原先聽聞中選會將以第4屆算法，新竹縣維持1席，經各界反彈，行政院長賴清德到竹縣時，湖口鄉長林志華也當面遞交陳情書，替新竹縣保住1席。

按照第10屆立委席次分配與選舉區變更案流程，中選會先提出選區畫分草案建議案，接續由直轄市、縣市選委會依據中選會決議畫分原則，必要時召開公聽會，3月底提報中選會。再由中選會回收各縣市提報的選區畫分草案，舉行委員會審定，5月底提報立法院審議。如果立院否決，則將在30日內重新提出，立法院也應於12月底前，對選區變更案完成同意，若未能於期限內完成同意部分，則由行政、立法2院長協商解決。

議員不滿 發言完離席

張春鳳批評中選會說法「避重就輕」，在新竹縣立委未能確認是否增席狀況下，討論選區畫分並無意義：「未確認前提就先提後續（立委增席後選區畫分），這是在調戲我們嗎？」副議長陳見賢也指出，如果推翻（立委增席），也不用開會了。

縣議員邱振瑋、趙一先等也認同張春鳳說法，2人因此發言完後先離席以示抗議，縣議員林思銘隨後緩頰，指召開公聽會「是中選會在幫我們」，至於立委增席是否有變數，是立法院決定而非中選會，但「新竹縣的聲音要讓大家知道」。

(中國時報)

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