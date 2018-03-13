中市府擬設 寵物環保葬專區

友善列印
中國時報
／台中報導

毛小孩生命走向終點時，如何找到安息之地？市府12日提出在神岡殯葬區試辦毛小孩環保自然葬專區，內政部則正研議是否可葬動物骨骸，此外，也規畫「寵物專屬旅遊手冊」，編製飼主和毛小孩可共遊的旅遊行程，提供友善寵物公車等，希望透過多管齊下，讓毛小孩從生前飼養到臨終都能獲得妥善照顧。

改建5星級動物之家

市長林佳龍表示，打造台中成為國際的毛小孩友善指標城市，率全國之先訂定《寵物屍體處理及寵物生命業管理自治條例》，同步規畫成立寵物環保自然葬專區、發行寵物專屬的旅遊手冊，並研議友善寵物公車等。

農業局長王俊雄在市政會議進行「友善動物城市，打造毛小孩的歡樂天堂」專案報告，台中市去年達成收容所動物「零撲殺」目標，正改建后里動物之家，完工後將成為動物收容、認養及教育的示範點。

認養犬貓送花博門票

對動物臨終關懷，市府規畫在神岡崇樸園旁設置寵物環保自然葬專區，去年訂定《台中市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例》，讓飼主在將寵物屍體交付業者處理時，獲得多一層的保障。

林佳龍表示，2018台中世界花卉博覽會11月登場，市府推出認養動物之家犬貓，就可獲得花博最早鳥票一張，鼓勵支持認養的民眾，后里動物之家正在整建，打造5星級的流浪動物收容環境，呼應花博精神，落實石虎保育，市府正擬定保育自治條例，打造台中成為友善動物城市。

中興大學獸醫學院院長張照勤強調，寵物為人類增加更多生活樂趣和溫暖，但對動物的生命也要有所照顧，未來會持續與市府合作，努力營造台中市成為毛小孩天堂。

(中國時報)

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