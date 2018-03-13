阿里山櫻花 盛開到4月中

阿里山櫻花盛開，吸引民眾朝聖拍照留影。（翁聖勳攝）

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中國時報
翁聖勳／嘉縣報導

阿里山櫻花季開跑！本月15日至4月10日為阿里山櫻花盛開期，賞花有效期1個月，包括山櫻花、吉野櫻與八重櫻等花種，都將在阿里山上形成壯觀花海，是每年嘉義地區春天櫻花季民眾不可錯過的賞花盛事。

每年2到4月是阿里山櫻花盛開的時節，森林遊樂區內數量最龐大的粉白色吉野櫻，多達1900多株、桃紅色的台灣山櫻1800株，各種櫻花盡收眼底，重瓣的八重櫻也有上千株。

櫻王將在25日登場

林務局嘉義林管處表示，目前緋寒櫻、阿龜櫻、河律櫻均已盛開，染井吉野櫻正含苞待放，木蘭及一葉蘭則部分開出；至於最受民眾注目的櫻王，因為天氣冷開得慢，開不到1成，預估3月25日左右盛開。

此外，交通部公路總局於3月17、18、24、25日、4月1日及4月4至8日清明連假期間，也將從上午6至11時在嘉義端（台18線65.5K湖底）實施交通疏運管制措施，管制期間，除了持有相關工作或住宿證明文件或特殊情形（例如婚喪喜慶）外，禁行小型車。

而嘉義地區公車，也將於櫻花季期間配合人潮數量機動加開，若要上山賞櫻，請多多利用大眾運輸。

多利用大眾運輸

至於阿里山森林小火車本線（嘉義到十字路站間）各級列車，從12日起停駛3個月，但是阿里山園區內祝山線、沼平線以及神木線等3支線，仍然維持正常行駛。

沼平線3月15日及花季期間每周三（3月21、3月28、4月4日）上午10點30分至11點45分的蒸汽車頭，還將附掛檜木車廂；其中，「阿里山站」去程發車為10點30分、11點、11點30分；「沼平站」回程發車為10點45分、11點15分、11點45分。

(中國時報)

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