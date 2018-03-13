高捷10年 前3熱區房價下跌

2018年03月13日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高捷通車10周年活絡沿線房屋市場，不過根據房仲業者統計，前3大熱區呈現下跌態勢，尤以巨蛋站下滑15.9％跌最凶，但反而吸引買方目光。反觀鳳山國中站、小港站房價偏低，獲首購族青睞，拉抬兩站房價，漲幅約3成。

巨蛋站跌15.9％最凶

住商機構企畫研究室統計熱搜前5大捷運站，據內政部實價登錄統計2016、2017年周邊平均房價發現，前3名都下跌，分別為巨蛋站跌15.9％、凹子底站12.7％、美麗島站5.0％，第4、5名則是鳳山國中站及小港站分別上揚38.9％、22.6％。

大家房屋企畫研究室主任郎美囡分析，凹子底、巨蛋站位處精華區，有凹子底森林公園、美術館、漢神巨蛋，周邊為高級住宅區，但去年豪宅交易不熱絡影響房價。

她指出，巨蛋站周邊中古屋及新屋價差較大，首購族群偏好20年以上大樓，1坪約14～15萬，若位於精華段如博愛路新屋約28～30萬，因此前年到去年房價跌幅相對重，反倒擄獲買方注意，除自住買方外，也有投資置產型買方。

鳳山國中站漲最多

5大熱搜區中，以鳳山國中站漲最多，每坪站上14.82萬。住商不動產鳳山光遠加盟店店東魏政韋分析，鳳山國中站昔日房價偏低，因捷運通車拉抬房價，屬於「落後補漲」，加上鳳山國中站、大東站周邊有新建案，行情落在17至19萬，帶動區域行情，吸引大寮、林園及屏東的買方進駐。

住商機構高屏澎區協理林祺博指出，由於買方主導市場，熱門未必價高；從市場交易狀況觀察，除原低價區有增值空間外，已然是偏高價區域跌幅較重，因此同為熱搜捷運站價格表現南轅北轍。

(中國時報)