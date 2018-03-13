藍議員擬提33席 4月底公告

2018年03月13日 04:11 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

年底台北市議員選舉，民進黨保守提名27席，國民黨力拚席次實質過半，目前規畫最多提名33席，預計分兩階段辦理領表、登記，估4月底公告確定提名人選。

2014年選舉，國民黨受大環境影響，議員席次從33席掉到28席，民進黨則從22席一舉拉高到27席；面對年底選戰，藍營最多提33席，目標是在議會席次拚過半，綠營則採取保守提名策略，要讓議員全壘打。

國民黨台北市議員選舉時程規畫，第1階段暫定將在3月21、22日領表，22日、23日登記，擬納入藍營選情較穩定的第2選區內湖南港、第3選區松山信義及第5選區中正萬華，其他選區則列入第2階段，4月10、11日領表，10日至12日登記。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹說，大安文山有意參選議員的新人眾多，競爭最激烈，且參選人都相當優秀，市黨部仍在考慮要提7或8席，她評估議員李慶元在退出國民黨後，選票將歸隊，國民黨可望再增加1席次，傾向提名8席。

大安文山藍營有意參選的新人，包括已故議員李新兒子李柏毅、接棒議員厲耿桂芳的耿葳、國民黨發言人鍾沛君、前總統府副祕書長羅智強、國民黨中央委員王致雅，除現任4名議員外，其他人將進行初選。

黃呂錦茹指出，士林北投和中山大同由原本3席增提名至4席；內湖南港除了轉戰立委的李彥秀席次外，打算再增1席，提名5席；松山信義也由現任5席再增加1席；中正萬華維持4席。另外還有2席山地原住民和平地原住民。

其中，中正萬華市議員鍾小平競選市長，將有1席新人空間；市議員林亭君因生涯規畫，不爭取連任，因中山、大同區有婦女保障名額，可能由服務處法律顧問連堂凱代為出征，投入該選區選戰。

(中國時報)