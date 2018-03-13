監委查參選資格 蔡錦賢喊不公

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中國時報
／新北報導

民進黨團立委蔡易餘等19人去年12月提出《公職人員選舉罷免法》第26條修正草案，新增行刑權時效消滅而未執行或執行未畢者，不得登記為候選人，草案目前進入朝野協商，若在8月登記前通過，有案在身的新北市議員蔡錦賢首當其衝，成為「蔡錦賢條款」；蔡錦賢表示，自己不是偷選也經過中選會審核通過，民進黨做法讓他深感不公。

蔡錦賢1998年涉犯預備行賄罪遭判有期徒刑7月，未服刑即到大陸，行刑權消滅後返國2度參選並當選，2014年遭競爭對手呂子昌提出當選無效訴訟，一審遭判當選無效，經上訴高院，最後改判當選有效。

蔡錦賢參選資格爭議點在於「行刑權消滅」、「服刑結束」的差別。監委陳師孟、蔡崇義本月8日也表示，將調查中選會審定新蔡錦賢2次參選市議員資格有無違失？陳師孟更批評，蔡2011年當過國民黨立委吳育昇競選總部主委，「國民黨只會找這種爛咖當主委」。

蔡錦賢表示，「我不是去偷選的」，當初選前已請示中選會，中選會開會通過後才去選，況且，他是預備賄選罪，不是犯下永遠不得參選的賄選罪。

蔡錦賢強調，參選資格及當選有效皆已分別經過中選會、最高法院認可，且他2屆都是高票當選，有民意的基礎，就算針對過去中選會、司法有問題，也不應找他開刀，民進黨部分有心人特別選在選舉年運作修法，明顯有針對性，讓他覺得不公平。

(中國時報)

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