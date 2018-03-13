羅莊櫻花步道 花期倒數

2018年03月13日 04:11 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣羅東鎮的羅莊櫻花步道最近在網路十分火紅，許多民眾紛紛拍攝墨染櫻照片上傳分享，雖然12日還有不少人前往賞櫻、拍照，但由於近期溫度提高，原本預測到3月底結束的花期，估1周後就會結束，賞櫻得把握時間。

羅莊櫻花步道位於羅莊大排兩岸，大排是羅東鎮東南方十六份地區主要的排水、防洪水道之一，在2010年起斥資800多萬元打造，羅莊大排兩岸一開始是種植875株櫻花樹，為了使櫻花樹密度增加，地方還自籌資金，再補植325株櫻花樹。

櫻花步道種有八重櫻與墨染櫻，前段、靠近市區是八重櫻，後段是墨染櫻，兩側步道總長約2.2公里，大排經過堤岸改造工程後，能提供社區人士休閒散步使用，同時規畫為自行車道路線，可讓鎮民與遊客共享騎鐵馬賞櫻花的樂趣。

羅東鎮公所觀光發展所表示，花期依天候而異，今年2月先是八重櫻盛開，2月底換墨染櫻，社區選擇2品種用意也是銜接、延長花期，能在熱鬧的羅東鎮打造一條浪漫的櫻花步道，社區櫻花志工隊付出不少努力，如施肥、除草、澆水、固樁等都由志工一手包辦。

觀光發展所表示，原本預計墨染櫻的花期可以到3月底，但最近氣候提高，花期可能會提前結束；櫻花步道除了白天可以賞櫻外，傍晚6時起櫻花步道會開始亮燈，讓民眾可以賞夜櫻，晚間亮燈將維持到花期結束為止。

(中國時報)