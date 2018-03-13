席次增與否 牽動地方政治生態

2018年03月13日 04:11 中國時報 莊旻靜

新竹縣立委席次是否增減，影響地方政治生態劇烈，新竹縣人口逐年成長，至2018年已突破55萬人，即使扣除原住民人口數，亦有53萬餘人，地方在得知可能無法增席時，引發強烈反彈，極力向中央政府反應增席意見，即使中選會選區畫分將新竹縣列為增席名單，但是否確定增席，仍須看立法院如何審議。

12日召開的新竹縣第10屆立法委員選舉區畫分公聽會，與會者均贊成並爭取立委席次增為2席之外，亦有人對選區畫分提出不同看法。民國黨徐欣瑩團隊特助陳彥君指出，在確認新竹縣有2席立委的狀況下，建議將原本竹北市民代表的第1選區獨立，立委選舉第1選區則可包含竹北其他3選區，加上新豐、湖口、新埔等鄉鎮，而立委選舉第2選區則為竹北市第1選區加上竹東鎮等鄉鎮，「以服務人口做為考量與依據」。

國民黨籍議員林思銘則指出，可以台1線及中山高、台3線及北二高作為立委選區畫分依據，台1線及中山高鄉鎮包含竹北、新豐、湖口，為閩客混居、工商較發達區域，其他選區則為傳統客庄、以農業為主鄉鎮，選出立委可具代表性。議員羅吉祥則指，若將竹北市第1選區畫分出來，恐不便治理，並不適合。

2016總統大選翻轉不少縣市藍綠版圖，年底的多合一選舉，除了國民黨、民進黨外，亦有不少第3勢力如民國黨、時代力量等虎視眈眈，瞄準議員席次或各鄉鎮代表，新竹縣立委席次若確定增加，恐也為新竹縣的地方政治生態投下變數。

(中國時報)