陪牠到最後 毛小孩葬禮邁大步

台中市府將發行寵物專屬旅遊手冊、寵物公車及環保自然樹葬專區。（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導

俗諺「死貓吊樹頭、死狗放水流」，這種民間習俗不環保也不人道，台中市府為毛小孩臨終關懷跨出一大步，優先規畫公辦寵物環保葬專區，提供市民寵物屍體集體火化服務，適當安置及悼念。

動物保護防疫處說，台中市家犬家貓頭數約25萬，以每年死亡率5％計算，台中市每年約有1萬2000頭毛孩死亡，其中約有3成飼主希望比照人類模式辦理毛小孩後事並追思。

提供寵物後事服務業者以前商業登記業別為「廢棄物清理業」，或提供寵物遺灰貯存者登記為「倉儲業」，為讓新興產業依法可遵循，市府訂自治條例讓業者名實相符，也保障飼主權。

處理寵物身後事的業者表示，提供寵物安置祭祀園區，年費約在3000元到1萬多元之間，每天播放佛經超度，飼主將犬貓寵物塔位布置溫馨，不將往生貓犬任意棄置汙染環境，不只是尊重生命，飼主也有一處懷念寵物的地方。一名女董事長常開名車到園區看愛犬，一見照片就放聲大哭，她說，為愛犬多年不敢出國，安置愛犬骨灰的平台，讓她的思念有個出口。

台灣福爾摩沙保護動物協會秘書長黃璧珠認同市府推動犬貓環保葬區，她舉傷病而死的流浪犬貓為例，委託民間代為焚燒依公斤計價，一隻貓焚化價從500元漲到1000元，代焚化犬隻因體型較大收費更高，市府開辦寵物屍體處理，對市民來說，也是最實際的保護生命教育。

(中國時報)

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