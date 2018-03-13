賞櫻觀蝶 大批遊客擠爆

2018年03月13日 04:11 中國時報 翁聖勳／嘉縣報導

每年3、4月阿里山櫻花盛開都吸引大批國內外旅客爭相賞景，今年林務局嘉義林區管理處特別規畫賞花期間可高海拔觀察神蝶，配合花季期間滿山遍野櫻花美景與受鎮宮神蝶，讓民眾白天賞櫻、夜晚觀蝶，享受獨特春景。

海拔約2150公尺的阿里山受鎮宮，有近百年歷史，主祀玄天上帝、福德正神和註生娘娘，香火鼎盛，是全台最高海拔的廟宇，每年農曆3月都有數十隻神蝶飛來朝拜，不吃不飛1周後即不見蹤跡，傳為神跡。今年適逢櫻花季，嘉義林管處舉辦2天1夜的生態營，規畫夜間戶外場地設置燈光陷阱，讓民眾近距離觀察阿里山的蛾蝶類生態，搭配園區經典賞花遊程，一次飽覽森林園區櫻花及蛾蝶的美姿。

特生中心解說教育組施禮正指出，蛾與蝶的幼蟲均高度仰賴特定植物，當特定區域的蛾或蝶數量長期下降，代表自然生態可能出現危機；長期人為干擾與棲地破壞，蛾類更可能逐漸消失。

嘉義林管處長黃妙修表示，阿里山受鎮宮枯球籮紋蛾是台灣唯一與宗教有關聯性的蛾類，透過生態營可觀察園區內枯球籮紋蛾及其他常見的蛾類，並了解其生態習性；另外，花季期間只要民眾到張貼神蝶合作的店家完成特定環保行動，還可兌換限量神蝶祈福卡1張，一起為環保盡份心力。活動已開放網路報名，限額30名，額滿為止。

(中國時報)