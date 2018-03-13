觀光加持 瑞豐、駁二漲2成

2018年03月13日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄被國際旅遊指南《孤獨星球》評比為2018年全球10大最佳旅遊城市，像是瑞豐夜市、駁二特區、大東藝術中心、科工館是知名打卡熱點。房仲觀察發現觀光效益拉抬房市，這4處周邊房價與2013年行情相較，明顯增長1～2成。

信義房屋指出，瑞豐夜市帶動商機蓬勃，創造不少職缺，租屋需求強勁，而置產民眾出租後，投資報酬率約3％上下，加上緊鄰高捷巨蛋站，購屋、換屋交易熱絡，店面也十分搶手，5年來周邊房價從17.9萬，飆漲逾12％，每坪站上20.1萬。

駁二藝術特區年吸430萬觀光客，加上輕軌、自行車道加持，一改鹽埕老商圈形象，連帶房價成長1成。信義房屋表示，熱絡物件以長期置產投資為主，如小套房出租學生、旅客，投資報酬率約3～5％。

天后蔡依林MV取景的鳳山大東藝術中心，吸引首購族目光。信義房屋指出，大東藝術中心完工後，周邊曹公圳整治後，景觀美、文藝氣息濃厚及捷運站加持，吸引年輕族群購屋，尤以華廈大樓最受歡迎，800萬即可買到10年內新屋。

科工館活動多，成為親子出遊熱點。信義房屋表示，科工館有大片綠帶，也是高雄鐵路地下化後新興站點，但這一帶物件釋出不多，只要一有人拋售，條件不要太差，總價400～800萬的3、4房標準品，幾乎可快速成交。

(中國時報)