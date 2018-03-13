首座原民法服中心揭牌

原民會主委夷將（左起）總統府副祕書長姚人多、法扶基金會董事長范光群、司法院副祕書長葉麗霞等共同為原民法服中心揭牌。（許家寧攝）

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中國時報
／花蓮報導

法律扶助基金會12日為全國首座原住民族法律服務中心舉行揭牌儀式，基金會董事長范光群說，這是一條「漫長而艱辛的道路」，期待原民法服中心的設立，能讓原住民族在訴訟時得到真實的平等，不因為實行傳統文化，而落入監牢。

揭牌典禮前由花蓮阿美族里漏部落巫師進行除穢祈福儀式，當地巫師們以檳榔、米酒、蕉葉等祭品，進行除穢祈福儀式，希望透過祭拜祖靈祈求場域清淨，並原汁原味傳承部落文化祭儀，總統府副祕書長姚人多則代表蔡英文總統出席，表達祝賀之意。

姚人多指出，過去國家因沒有充分理解原住民族原有的傳統慣習和制度，使得原住民在實踐文化過程中遭受困難，為此蔡總統2年前以總統身分代表政府向原住民族道歉時，即承諾要建立具有「文化敏感度」的原住民族法律服務中心。

原民會主委夷將‧拔路兒表示，原住民族傳統慣習與國家法治衝突由來已久，國家在未能了解與尊重原住民族文化，從司馬庫斯風倒櫸木、台東美麗灣、蔡忠誠獵槍案，到目前仍在釋憲和非常上訴的布農獵人王光祿案，都是國家司法系統和原民所衍生的衝突案件。

原住民法律服務中心主委蔡志偉說，今年不到3個月花蓮法扶基金會就收到了500件與原住民有關案件，未來原民法服中心將派駐3名專職律師提供宜花東個案訴訟扶助，專門處理「文化行為」的衝突及抗辯案件。

蔡志偉說，近年政府落實原民司法權益在原鄉地區成立原住民法庭、聘請族語通譯，未來法扶會原民中心也會深入部落，做部落族人法律的後盾。

(中國時報)

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