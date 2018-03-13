申辦自然人憑證 竹市到府服務

2018年03月13日 04:11 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

報稅季節又將至，想要不請假、不擠人、不排隊就能輕鬆報稅，自然人憑證上網申報是最佳辦法，但申請自然人憑證同樣也得排隊、人擠人，即日起新竹市政府各區戶政事務所提供到府服務申辦的便民措施，凡機關、單位、公司行號，只要5人以上即可提出申請。

市府指出，自即日起至4月13日止，凡新竹市各機關、單位、公司行號可就近向竹市各戶政事務所提出集體申辦自然人憑證，就可享有專人到府收件及發證的便利服務，讓民眾再也不用在炎熱忙碌的報稅5月天，還要請假到戶政事務所排隊等候申辦。

東區戶政事務所指出，為紓解報稅期眾多申辦自然人憑證人潮，自2005年起政府開辦到府受理集體申辦自然人憑證的便民服務以來，獲得廣大迴響與肯定，以該所為例，最高受理集體申辦件數高達2500件以上。

市民張先生表示，在園區從事2班制工作，往往一早出門晚上7點多才回家，到公家機關辦事只能請假，有了這項到府服務，可以安心工作、按時報稅，直呼這項服務真是太貼心了。

而各機關、單位、公司行號只要5人以上即可提出申請，並事先備妥申請書、申請人身分證正反面影本及工本費新台幣250元。竹市3個區的戶政事務所連絡電話分別為東區03-5226020分機36侯先生、北區戶政事務所03-5226020分機304馮先生、香山戶政事務所03-5338639分機203楊小姐。

(中國時報)