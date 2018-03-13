推動開放政府 中市先響應

2018年03月13日 04:11 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

市府12日舉行「智慧城市推動委員會」，邀請政務委員唐鳳開講，中央推動「開放政府」與公民參與政策的經驗。市長林佳龍表示，台中市率先響應「開放政府」，研議台中市版本的公務人員政策參與平台，參照中央作法在市府各處設置「開放政府聯絡人」及「公共政策網路參與平台」，讓市政更加透明開放。

林佳龍指出，智慧無國界，台中水湳智慧城的進展快速，智慧城市的關鍵需以人為本，現在資訊快速大量流通，「開放政府」是現代民主治理趨勢，驅動政府內部重新分工合作，整合出能迅速掌握並回應問題的機制，如何推動全民參與是現階段市府努力方向。

市府已建置「開放資料與資料整合服務平台」，納入各機關資料，同時也積極使路平地圖、地籍圖、道路圖等地理圖資流通。

唐鳳指出，「開放政府」4大架構，是透明、參與、課責與涵融，政府資料與決策過程必須開放透明、人民要能夠參與並影響政策決定過程、決策過程制度化以作為人民課責依據，確保政策制訂的機制能容納更多人參與。

如何讓跨部會協調運作順暢？唐鳳推動「開放政府聯絡人實施要點」，已由行政院核定，各部會設置，負責在政策規畫前期與各方利害關係人溝通、協助提升議題討論聚焦程度、公開政策溝通及形成過程，公民科技促進公眾理性對話。

(中國時報)