瑞里紫藤花季 五星級遊程

梅山瑞里的紫藤花多處已綻放盛開，嘉義縣文化觀光局趁勢推出五星級賞花季限定活動。（呂妍庭翻攝）

友善列印
中國時報
／嘉縣報導

全台各地沉迷在櫻花季的紅粉魔力之際，嘉義縣梅山鄉瑞里的紫藤花季悄悄登場，一串串紫色浪漫風鈴把瑞里營造成宛如紫色山城般，為鼓勵遊客上山親近浪漫藤雲，嘉義縣文化觀光局推出五星級賞花季限定活動，並結合旅行社套裝遊程，讓遊客尋訪瑞里紫藤花與周邊祕境，創造來嘉旅遊心動一瞬間。

文觀局指出，瑞里當地廣植紫藤花，每到3月散落在家戶、民宿的紫藤花盛開，景色令人驚豔，又充滿幸福感。此次主打的17處賞花點，沿166縣道往瑞里前進，幾乎平均1公里就有一賞花點，讓遊客輕鬆就能賞花；尤其目前部分地區只有花苞，有的已滿開到8成，預估到3月底、4月初還看到得坐落多處，有別於櫻花的美麗景致。

由於紫藤花的鑑賞期不到1個月，為鼓勵民眾把握時間上山，文觀局除結合雄獅、燦星和五福遊行社加強遊程結合和曝光外，也規畫3月23、24和25日，由在地達人帶民眾免費尋訪瑞里紫藤花與祕境景點，加深民眾對瑞里的在地情感，同時透過茶席品茗體驗，呈現瑞里地區季節性旅遊特色。

另外，文觀局也把縣內5大景點，包括太平雲梯、竹崎圓潭生態園區、奮起湖老街、故宮南院或是雲林古坑加以串聯，欲上山感受紫色浪漫的民眾可自行挑選規畫遊程，在紫色風暴來襲時，上山欣賞季節限定的美麗花瀑。

(中國時報)

推動開放政府 中市先響應 屏東演屏東事 明華園推《俠貓》

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。