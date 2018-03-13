瑞里紫藤花季 五星級遊程

2018年03月13日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

全台各地沉迷在櫻花季的紅粉魔力之際，嘉義縣梅山鄉瑞里的紫藤花季悄悄登場，一串串紫色浪漫風鈴把瑞里營造成宛如紫色山城般，為鼓勵遊客上山親近浪漫藤雲，嘉義縣文化觀光局推出五星級賞花季限定活動，並結合旅行社套裝遊程，讓遊客尋訪瑞里紫藤花與周邊祕境，創造來嘉旅遊心動一瞬間。

文觀局指出，瑞里當地廣植紫藤花，每到3月散落在家戶、民宿的紫藤花盛開，景色令人驚豔，又充滿幸福感。此次主打的17處賞花點，沿166縣道往瑞里前進，幾乎平均1公里就有一賞花點，讓遊客輕鬆就能賞花；尤其目前部分地區只有花苞，有的已滿開到8成，預估到3月底、4月初還看到得坐落多處，有別於櫻花的美麗景致。

由於紫藤花的鑑賞期不到1個月，為鼓勵民眾把握時間上山，文觀局除結合雄獅、燦星和五福遊行社加強遊程結合和曝光外，也規畫3月23、24和25日，由在地達人帶民眾免費尋訪瑞里紫藤花與祕境景點，加深民眾對瑞里的在地情感，同時透過茶席品茗體驗，呈現瑞里地區季節性旅遊特色。

另外，文觀局也把縣內5大景點，包括太平雲梯、竹崎圓潭生態園區、奮起湖老街、故宮南院或是雲林古坑加以串聯，欲上山感受紫色浪漫的民眾可自行挑選規畫遊程，在紫色風暴來襲時，上山欣賞季節限定的美麗花瀑。

(中國時報)